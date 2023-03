NBA／莫蘭特直播亮槍惹議 警方正式展開調查

科羅拉多州警方今天表示,曼菲斯灰熊隊當家球星莫蘭特(Ja Morant)疑在社群媒體直播影片亮槍案,警方已展開調查。

格倫代爾警局(Glendale Police Department)證實警方正在調查莫蘭特那段影片的相關情況。這段直播影片已導致莫蘭特遭到禁賽,並可能面臨聯盟懲處。

格倫代爾警局在發給法新社的電郵中表示,他們「知道網路流傳一段影片,涉及一名NBA球員2023年3月4日凌晨疑似在夜店攜槍」。

「警方已確認事件發生在格倫代爾一間酒吧,並已展開調查。」

「格倫代爾警局不會對正在調查的案件發表評論。」

在科羅拉多州攜帶槍枝並不違法,但酒後攜槍屬違法行為。

4日在社群平台Instagram直播的影片中,可以看到莫蘭特手上拿了一把槍。23歲的莫蘭特後來刪除了他的Instagram和推特(Twitter)帳號。

NBA已經對此事展開調查;灰熊球團4日表示,莫蘭特至少會缺席兩場比賽。

莫蘭特後來發表聲明致歉,稱他打算「花點時間尋找協助,並學著用更好的方式來因應壓力、調整自身狀態」。

灰熊總教練簡金斯(Taylor Jenkins)昨天表示,莫蘭特沒有明確的歸隊時間表。

簡金斯說:「總括來說,目前的重點是讓莫蘭特負起責任,去尋求他所需要的幫助、改善狀況。但另一方面,要想改善狀況,就必須負起作為這支球隊一員所應負起的責任和期待。」

「這就是我們正在討論的問題。我們將支持他度過難關,但我們也將會追究他的責任。」

Grizzlies star Ja Morant was allegedly seen showing off a gun on his IG Live this morning.pic.twitter.com/HlhvoWlnYy