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NBA／莫蘭特直播亮槍惹議 警方正式展開調查

中央社／ 綜合外電報導
已被灰熊禁賽2場的莫蘭特，有可能還會遭受聯盟懲處。 美聯社
已被灰熊禁賽2場的莫蘭特，有可能還會遭受聯盟懲處。 美聯社

科羅拉多州警方今天表示，曼菲斯灰熊隊當家球星莫蘭特（Ja Morant）疑在社群媒體直播影片亮槍案，警方已展開調查。

格倫代爾警局（Glendale Police Department）證實警方正在調查莫蘭特那段影片的相關情況。這段直播影片已導致莫蘭特遭到禁賽，並可能面臨聯盟懲處。

格倫代爾警局在發給法新社的電郵中表示，他們「知道網路流傳一段影片，涉及一名NBA球員2023年3月4日凌晨疑似在夜店攜槍」。

「警方已確認事件發生在格倫代爾一間酒吧，並已展開調查。」

「格倫代爾警局不會對正在調查的案件發表評論。」

在科羅拉多州攜帶槍枝並不違法，但酒後攜槍屬違法行為。

4日在社群平台Instagram直播的影片中，可以看到莫蘭特手上拿了一把槍。23歲的莫蘭特後來刪除了他的Instagram和推特（Twitter）帳號。

NBA已經對此事展開調查；灰熊球團4日表示，莫蘭特至少會缺席兩場比賽。

莫蘭特後來發表聲明致歉，稱他打算「花點時間尋找協助，並學著用更好的方式來因應壓力、調整自身狀態」。

灰熊總教練簡金斯（Taylor Jenkins）昨天表示，莫蘭特沒有明確的歸隊時間表。

簡金斯說：「總括來說，目前的重點是讓莫蘭特負起責任，去尋求他所需要的幫助、改善狀況。但另一方面，要想改善狀況，就必須負起作為這支球隊一員所應負起的責任和期待。」

「這就是我們正在討論的問題。我們將支持他度過難關，但我們也將會追究他的責任。」

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