NBA／勇士創衛冕軍客場勝率史上第3差 柯瑞盼扭轉局面

作客洛城的勇士再度陷入早早落後的窘境，一路苦追到第四節最終還是不支倒地，不僅終結5連勝，球隊本季客場戰績也來到令人怵目驚心的7勝24敗，是聯盟唯5客場勝利低於兩位數的球隊。

另外4隊分別是黃蜂9勝16敗、活塞7勝26敗，火箭和馬刺都是6勝27敗，正好是全聯盟戰績最差的4支球隊，黃蜂客場勝率甚至還壓過勇士。

根據統計，勇士本季客場勝率僅有22.6%，以衛冕冠軍來說，這樣的成績排在NBA歷史上第3低，僅好過1998-99年賽季王朝解體的公牛，以及1956-57年賽季的勇士。公牛當年客場5勝20敗，勝率20%，勇士當年則是5勝25敗，勝率16.7%。

賽後談到球隊客場表現時，柯瑞（Stephen Curry）表示：「我們一整季的客場表現像垃圾一樣。雖然如此，我們仍希望盡全力去扭轉局面。這是我們的挑戰。」