NBA／勇士本季客場一條蟲 柯瑞：打得跟垃圾一樣

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞。 路透
柯瑞。 路透

勇士球星柯瑞（Stephen Curry）在今天作客湖人的比賽中復出，沒想到在對手陣容殘缺的情況下以105：113落敗，中止近期5連勝。本季勇士在客場7勝24敗，聯盟第4差，只優於火箭、馬刺及活塞，柯瑞也發現球隊在客場相當掙扎。

「今年我們在客場打得跟垃圾一樣，我們在盡力克服這點，這是需面對的挑戰。首節我們落後20分，隨後做出反撲，這對我們來說很重要，盡力解決客場的問題，需要有好的開局」柯瑞說。

勇士目前以34勝31敗排在西區第5，落後第4的太陽2場勝差；領先第6的灰狼0.5場勝差，柯瑞表示，「我們仍有獲得主場優勢的機會。說起來很怪，我們正努力爭冠，同時避免掉入附加賽。我仍覺得任何球隊碰到勇士都很難打，我們要有這個信心。」

本場比賽柯瑞拿下27分6助攻，上場32分鐘比預設的還多，對此柯瑞表示，「隨著比賽進行，我試圖讓身體和精神達到高強度，能馬上恢復這感覺真的很棒。」

Stephen Curry

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