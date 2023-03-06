NBA／快艇雙星第四節力挽狂瀾 艱辛奪衛少加盟後首勝

尋求衛斯特布魯克（Russell Westbrook）加盟後首勝的快艇，在主場迎戰陣容殘缺的灰熊，結果兩隊上演一場劇烈起伏又驚心動魄的戰役。

原本上半場取得領先優勢的快艇，又是在第三節防線完全崩潰，被灰熊狂轟猛炸，單節砍進10顆三分球，豪取51分，反而陷入兩位數落後分差。

眼看快艇又要重蹈覆轍，雷納德（Kawhi Leonard）和喬治（Paul George）聯手出擊力挽狂瀾，兩人單節狂砍25分，帶領快艇從落後16分一路猛追，在最後時刻逆轉戰局，以135比129驚險獲勝，結束5連敗窘境。

KAWHI PUTS THE CLIPPERS IN FRONT



15-0 RUN ON ESPN 😱 pic.twitter.com/0gnlNPhuRY — NBA (@NBA) 2023年3月6日

這場勝利對於快艇和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）來說都稱得上是如釋重負。衛斯特布魯克也終結跨季先發出賽15場全敗的難堪紀錄。

喬治全場23投12中包括15罰14中，狂轟42分11籃板3助攻，本季第3次破40分，也是單場次高得分表現；第四節獨拿15分的雷納德，則是飆進34分10籃板4助攻，13罰全中。

替補的葛登（Eric Gordon）獲得17分，普拉里（Mason Plumlee）15分9籃板；衛斯特布魯克全場僅出手9次，得到9分6助攻5籃板。

整個第四節快艇繳出高達76.5%的投籃命中率，籃板球和罰球數都取得絕對優勢，單節打出38比17的高峰，和第三節兩隊表現形成巨大落差。

貝恩（Desmond Bane）此戰拿到全隊最高30分，瓊斯（Tyus Jones）頂替先發得到25分12助攻5抄截，傑克森（Jaren Jackson Jr.）24分5籃板2助攻2抄截2阻攻；提爾曼（Xavier Tillman）13分5籃板3助攻，肯納德（Luke Kennard）15分4助攻3籃板。

灰熊當家球星莫蘭特（Ja Morant）因亮槍事件目前先被球團禁賽兩場，後續聯盟會不會加重處分還是未知數，但眼前他是沒有回歸的時間表；克拉克（Brandon Clarke）因傷提前報銷，布魯克斯（Dillon Brooks）則是集滿16次技術犯規遭禁賽1場。