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NBA／莫蘭特亮槍遭球隊禁賽 灰熊教頭：回歸沒有時程表
灰熊隊當家球星莫蘭特（Ja Morant）是球場焦點，場外行為卻也頻頻躍上媒體版面，先是傳出涉入兩起衝突事件，昨天凌晨又在個人社群直播「亮槍」，除NBA啟動調查，灰熊也宣布接續至少2場比賽莫蘭特都不會隨隊，今天灰熊教頭簡金斯（Taylor Jenkins）表示，莫蘭特沒有確切的歸隊時間表。
簡金斯表示，莫蘭特何時回歸還沒答案，目前重點是莫蘭特承擔起責任，且作為球隊一員，他也要和身上的期待與責任共處，「這就是我們討論的內容，我們會支持他度過，但同時也會追究責任。」
「亮槍」事件發生在昨天凌晨，前天晚上灰熊不敵金塊後，莫蘭特美東時間昨天凌晨5點19分開始直播，他在一間夜店隨著音樂擺動，上半身打赤膊，左手持一把手槍。
爭議爆發後，莫蘭特已經關閉Instagram和推特帳號，莫蘭特也發表聲明和家人、隊友、教練、球迷、合作夥伴等道歉，他表示將花些時間整理情緒，並學習如何用更好方式面對壓力。
灰熊接續兩戰依序要碰快艇隊和湖人隊，少了當家球星莫蘭特，簡金斯坦言是難熬時刻，不過團隊都很愛莫蘭特，希望有最好解決方式，「我們支持他，這會是很艱難的過程，但我們有優秀團隊一起度過難關。」
In 5 years, Ja Morant will either become an elite NBA Superstar or a ESPN 30 for 30 subject. pic.twitter.com/9L3dPfMvzO— Samé (@somalinomad21) 2023年3月4日
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