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NBA／奎克利飆38分創新高 尼克險退綠衫軍豪取9連勝

聯合新聞網／ 綜合報導
奎克利全場出戰55分鐘創聯盟本季新高。 路透社
奎克利全場出戰55分鐘創聯盟本季新高。 路透社

尼克近期拉出一波8連勝，不過主力控衛布朗森（Jalen Brunson）卻受傷，缺席今天面對塞爾蒂克的比賽。這場比賽戰況激烈，打進二度延長，尼克後衛奎克利（Immanuel Quickley）上場奮戰55分鐘，飆出生涯新高38分，首次延長賽投進關鍵球追平比分，二度延長則獨拿7分，率領尼克以131：129險勝塞爾蒂克，豪取9連勝。

塞爾蒂克上半場在泰托姆（Jayson Tatum）19分的帶領下，建立7分領先優勢。尼克在第三節末段反撲，奎克利連得6分，加上藍道（Julius Randle）後撤步命中壓哨三分球，反倒帶著1分領先進入末節。

尼克末節延續氣勢，一度將分差拉開至11分。不過塞爾蒂克打出10：2攻勢再將分差逼近，雙方一路鏖戰到最後關頭，塞爾蒂克靠著布朗（Jaylen Brown）三分打追平比數，雙方進入延長。

延長賽雙方仍互不相讓，奎克利在剩13秒時命中跳投追平分差，塞爾蒂克隨後將球交給泰托姆，進攻未成，雙方進入二度延長。

奎克利在二度延長持續發威，個人獨得7分，幫助尼克領先。最後46秒，泰托姆上籃得手，將落後追至131：129，隨後尼克又發生24秒違例，塞爾蒂克最後一擊傳至手感火熱的霍福德（Al Horford）手中，結果他三分球未命中，尼克順利收下勝利。

奎克利全場出賽55分鐘，創聯盟賽季新高，拿下38分8籃板7助攻，藍道31分9籃板，巴瑞特（RJ Barrett）29分11籃板。塞爾蒂克的部分，泰托姆拿下40分11籃板，布朗29分8籃板，霍福德全場三分球10投6中，攻下20分14籃板。

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