NBA／ 海斯倫球季結束後將高掛球鞋 40號球衣退休

熱火隊42歲老將海斯倫（Udonis Haslem）正式宣布將在球季結束後退休。海斯倫退休後，勇士隊伊古達拉（Andre Iguodala）將成為聯盟最老球員，湖人球星詹姆斯（LeBron James）則排第2。

「無論接下來發生什麼事，我的生涯已經結束了，我想球隊需要其他人的聲音。」海斯倫說。他職業生涯幾乎都擔任藍領球員，近年雖已淡出輪替，但仍在休息室擔任精神領袖，對於熱火球隊文化具重大影響力。

海斯倫2003年進入聯盟，生涯19季都待在熱火，曾和韋德（Dwyane Wade）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）奪冠，也經歷過詹姆斯領軍的熱火三王時代，生涯共拿下3枚冠軍戒。

熱火球團也宣布會在本季尾聲安排活動，感謝這位老將的付出，並且計畫在下季退休他的40號球衣。