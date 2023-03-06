快訊

傅達仁赴瑞士安樂死！兒傅俊豪立院發聲 籲尊嚴善終立法減少照顧殺人

NBA／ 海斯倫球季結束後將高掛球鞋 40號球衣退休

聯合新聞網／ 綜合報導
海斯倫(右)宣布退休，詹姆斯(左)成聯盟第二老球員。 法新社
海斯倫(右)宣布退休，詹姆斯(左)成聯盟第二老球員。 法新社

熱火隊42歲老將海斯倫（Udonis Haslem）正式宣布將在球季結束後退休。海斯倫退休後，勇士隊伊古達拉（Andre Iguodala）將成為聯盟最老球員，湖人球星詹姆斯（LeBron James）則排第2。

「無論接下來發生什麼事，我的生涯已經結束了，我想球隊需要其他人的聲音。」海斯倫說。他職業生涯幾乎都擔任藍領球員，近年雖已淡出輪替，但仍在休息室擔任精神領袖，對於熱火球隊文化具重大影響力。

海斯倫2003年進入聯盟，生涯19季都待在熱火，曾和韋德（Dwyane Wade）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）奪冠，也經歷過詹姆斯領軍的熱火三王時代，生涯共拿下3枚冠軍戒。

熱火球團也宣布會在本季尾聲安排活動，感謝這位老將的付出，並且計畫在下季退休他的40號球衣。

Udonis Haslem LeBron James Andre Iguodala

相關新聞

NBA／莫蘭特亮槍遭球隊禁賽 灰熊教頭：回歸沒有時程表

灰熊隊當家球星莫蘭特（Ja Morant）是球場焦點，場外行為卻也頻頻躍上媒體版面，先是傳出涉入兩起衝突事件，昨天凌晨又...

NBA／再度和唐西奇爭執引熱議 布克：確實有煙硝味

太陽今天以130：126險勝獨行俠，雙方球星皆有出色發揮，其中布克（Devin Booker）和唐西奇（Luka Doncic）在比賽末段發生爭執，再度引發熱議， 今天唐西奇在比賽最後關頭大放槍

NBA／「死之跳投」助太陽連勝 杜蘭特：感謝教練相信我

杜蘭特（Kevin Durant）和厄文（Kyrie Irving）分別被交易至太陽和獨行俠後首次正面對決，杜蘭特解除限制，全場出賽40分鐘，攻進37分，布克（Devin Booker）也有36分10

NBA／安戴托昆波「順勢」刷大三元 公鹿強取客場8連勝

昨天遭76人逆轉無緣完成17連勝的公鹿，隨即趕往華盛頓作客，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）攻下23分13助攻10籃板，搭配全隊6人得分雙位數的火力，公鹿在第四節擋下巫師的追擊

NBA／莫蘭特夜店亮槍 灰熊禁賽2場、聯盟展開調查

灰熊隊當家球星莫蘭特（Ja Morant）再惹麻煩，他先傳出涉入兩起衝突事件，昨天輸給金塊隊後當地凌晨又在個人社群直播「...

NBA／ 海斯倫球季結束後將高掛球鞋 40號球衣退休

熱火隊42歲老將海斯倫（Udonis Haslem）正式宣布將在球季結束後退休。海斯倫退休後，勇士隊伊古達拉（Andre Iguodala）將成為聯盟最老球員，湖人球星詹姆斯（LeBron James

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦