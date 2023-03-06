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NBA／再度和唐西奇爭執引熱議 布克：我們像在抽菸

聯合新聞網／ 綜合報導
布克(左)、唐西奇(右)。 路透
布克(左)、唐西奇(右)。 路透

太陽今天以130：126險勝獨行俠，雙方球星皆有出色發揮，其中布克（Devin Booker）和唐西奇（Luka Doncic）在比賽末段發生爭執，再度引發熱議，

今天唐西奇在比賽最後關頭大放槍，葬送追平機會，沒想到隨後兩人發生爭執，帶著笑容互噴垃圾話，讓球迷大飽眼福。賽後布克被問及此事時笑著解釋，「我當時在和裁判交流，結果他突然向我噴垃圾話，而我做出回應。大家不想看見我們之間友好，如眾人所願，我們出現一些火藥味。」

太陽上季在季後賽慘遭獨行俠淘汰，唐西奇笑著看布克的畫面也成為網路梗圖流傳至今，也被視為今天爭執的導火線，對此布克表示，「我們就像一起去抽菸，這是兩個競爭者間的對話，每個人都在討論現在NBA有多和平，我不喜歡這樣。我和唐西奇在場上場下其實都沒問題，但當時我們在競爭。」

唐西奇也表示兩人沒任何矛盾，不過他說道：「下一次，不要等到剩3秒鐘才說話。」唐西奇也稱讚布克和杜蘭特（Kevin Durant）的組合，「他們令人難以置信，我認為這是聯盟最好的雙人組。」

Devin Booker Luka Doncic Kevin Durant

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