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NBA／「死之跳投」助太陽連勝 杜蘭特：感謝教練相信我

聯合新聞網／ 綜合報導
杜蘭特關鍵跳投命中，率太陽險勝獨行俠。 法新社
杜蘭特關鍵跳投命中，率太陽險勝獨行俠。 法新社

杜蘭特（Kevin Durant）和厄文（Kyrie Irving）分別被交易至太陽和獨行俠後首次正面對決，杜蘭特解除限制，全場出賽40分鐘，攻進37分，布克（Devin Booker）也有36分10助攻的好表現，兩人聯手率太陽以130：126險勝獨行俠，收下近期的3連勝。

獨行俠上半場領先太陽3分，第三節雙方4名球星皆爆發，唐西奇（Luka Doncic）及厄文聯手砍下30分；布克和杜蘭特則聯手攻進25分。不過太陽前鋒溫萊特（Ish Wainright）在本節末段連續投進2記三分球，幫助太陽取得1分領先進入末節。

末節戰況一路拉鋸，杜蘭特在最後12.1秒命中關鍵跳投，取得2分領先。獨行俠將反攻的機會交給唐西奇，他一路推進至籃下創造出空檔，卻大放槍，布克此時開噴垃圾話，唐西奇則向前爭執引發衝突，後續兩人皆被吹技術犯規，判罰抵銷。隨後杜蘭特站上罰球線，2罰全中，太陽成功帶走勝利。

杜蘭特上場40分鐘，17投12中攻進37分，他談到上場時間時笑著表示，「我故意不看教練，我想繼續打下去，很開心他相信我。」

談到本場比賽獲勝的關鍵，杜蘭特稱讚隊友的表現，「溫萊特和克雷格（Torrey Craig）命中關鍵三分球，艾頓也搶到重要的籃板，我盡全力將球放進籃筐，團隊轉移球也做得很好。」

布克攻下36分10助攻也是獲勝的關鍵，杜蘭特談到兩人間的配合，「我想讓球隊進攻變得無法預測，但大家都知道需要得分時，球一定在我們其中一人身上。」

被問到與厄文之間的感覺時，杜蘭特再次強調只是普通的比賽，「職業生涯中我們兩人更常當對手，所以沒什麼感覺，這是場不錯的比賽，他打得很好，他們球隊真的很難防，所以我期待下次的對決。」

Kevin Durant Devin Booker Kyrie Irving Luka Doncic

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