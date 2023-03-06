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NBA／杜蘭特、厄文轉隊後首度交鋒 太陽力退獨行俠奪3連勝

中央社／ 綜合外電報導
杜蘭特(右)與厄文正面對決。 美聯社
杜蘭特(右)與厄文正面對決。 美聯社

原本在布魯克林籃網一同打拚的杜蘭特（Kevin Durant）與厄文（Kyrie Irving）陸續離隊，兩人今天在離開籃網後首度交手，杜蘭特奪下全場最高的37分，力壓拿下30分的厄文，率太陽130比126擊敗獨行俠。

這場鳳凰城太陽客場挑戰達拉斯獨行俠的比賽戰況激烈，整場出現13次互換領先，直到最後才真正分出勝負。

在上個月的重磅交易中，杜蘭特從布魯克林籃網轉到太陽，今天他在關鍵時刻的表現，讓太陽拿下最後的勝利。

34歲的杜蘭特在終場前12.1秒跳投得手，讓太陽128比126取得領先，終場前3.1秒他又兩罰俱中，讓球隊鎖定勝利，最終以4分之差贏球。

除了杜蘭特精彩的演出，他的隊友布克（Devin Booker）也貢獻36分、10助攻、5籃板，太陽陣中的資深控衛保羅（Chris Paul）則為球隊挹注11分。

杜蘭特表示，他並沒有因為這場比賽是對上前隊友厄文帶領的球隊而分心。

杜蘭特說：「在我的職業生涯中，對抗他的比賽，比與他並肩作戰的比賽多，所以沒感覺有什麼不同。」

獨行俠的唐西奇（Luka Doncic）此役攻下34分，從板凳出發的小哈德威（Tim Hardaway Jr）挹注了21分。

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