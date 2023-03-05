NBA／勇士踢館洛城拚6連勝 柯瑞有望傷癒回歸

近期在柯瑞（Stephen Curry）和維金斯（Andrew Wiggins）兩大主力缺席情況下，勇士直取5連勝展現衛冕軍氣魄，排名也躍居西區第5。勇士明天將前往洛城踢館，傳出柯瑞和伊古達拉（Andre Iguodala）預計會出席這場比賽。

柯瑞是在2月5日對獨行俠一戰不慎受傷，之後連續缺席11場比賽，他的回歸無疑也將大大提升團隊士氣；不過沒有傷病問題的維金斯，目前仍因家庭因素持續休兵，還是沒辦法回到球隊之中。

談到這波5連勝的防守表現，勇士主帥柯爾表示：「我們主客場的防守表現很不一樣，目前在客場打過的比賽中，防守表現都很差。但回到主場，我們防守就表現很好。在過去的5場比賽，我們的防守非常穩定出色，希望接下來的客場之旅能夠繼續保持。」

勇士本季主場戰績來到27勝7敗，但客場僅7勝23敗。對湖人來說，如何提升客場表現成了球隊能否搶下季後賽門票的關鍵，接下來他們將在客場連續挑戰湖人、雷霆、灰熊。

「我們的自信將延續到接下來的客場之旅。過去幾場比賽，我們打出屬於勇士風格的籃球，用正確的方式拿下比賽。」魯尼（Kevon Looney）說。