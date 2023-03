NBA／康利關鍵罰球斷國王連勝 愛德華：幸好在我們陣中

儘管國王陣中4人得分超過20分,但灰狼挾著7人得分雙位數的均衡火力,並在愛德華(Anthony Edwards)和康利(Mike Conley)聯手攻下51分的帶領下,第四節成功擋下國王的強勢反撲,在客場以138比134拿下勝利。

灰狼3連敗後接連在客場擊敗快艇、湖人和國王,在穩住西區第7席次外,和第6名的獨行俠更是零勝差,只有些微勝率之別。至於國王則是結束5連勝,和灰熊的差距擴大1.5場勝差。

「我們很高興今晚可以把福克斯(De'Aaron Fox)的得分控制在30分以下。儘管他在第四節仍然表現非常出色。」愛德華說。

灰狼在第四節一度領先12分,但福克斯單節獨拿12分,帶領國王一路追趕,將差距縮小到僅有1分之差。但最後讀秒時刻,老將康利展現價值,在剩下15.1秒把握兩罰機會,從而為灰狼鎖定勝利。

「這太關鍵了!康利一直具備這種能力,他是罰球高手,我很高興他現在是在我們球隊裡面,能夠和我並肩作戰。」愛德華說。

「這3場客場勝利很重要,因為在這之前我們連續吞下3敗,我們得彌補回來。球員們完全投入付出努力,結果說明了一切。」

愛德華拿下27分8助攻4籃板,康利12投7中貢獻24分;安德森(Kyle Anderson)18分9助攻7籃板,麥克丹尼爾斯(Jaden McDaniels)19分,戈貝爾(Rudy Gobert)13分14籃板2阻攻。灰狼全場投籃命中率高達6成,三分球更是39投20中,綿密火力帶給國王不小壓力。

「在最後那個防守回合我們有一些討論,最後決定是先設法抄截,若沒有再進行犯規。但我們對於自己的防守顯然沒有太多信心,沒有一定要守住對方的決心。」布朗(Mike Brown)賽後表示。

「任何有看比賽的人都知道,如果讓對方投出60%的命中率,你是很難贏球。他們今天在48分鐘內就轟進了138分。」

布朗亦指出:「要整場48分鐘都做好這些細節是很艱難的事情,但如果你想要成為一支冠軍等級的球隊,你就必須要這樣做。」

沙波尼斯(Domantas Sabonis)獲得24分14籃板5助攻,本季累積51次雙十演出,不僅居聯盟之冠,也打破自己在2019-20年賽季創下的50次紀錄。

福克斯得到25分7助攻,赫爾特(Kevin Huerter)29分,巴恩斯(Harrison Barnes)20分。

