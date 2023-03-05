NBA／康利關鍵罰球斷國王連勝 愛德華：幸好在我們陣中

儘管國王陣中4人得分超過20分，但灰狼挾著7人得分雙位數的均衡火力，並在愛德華（Anthony Edwards）和康利（Mike Conley）聯手攻下51分的帶領下，第四節成功擋下國王的強勢反撲，在客場以138比134拿下勝利。

灰狼3連敗後接連在客場擊敗快艇、湖人和國王，在穩住西區第7席次外，和第6名的獨行俠更是零勝差，只有些微勝率之別。至於國王則是結束5連勝，和灰熊的差距擴大1.5場勝差。

「我們很高興今晚可以把福克斯（De'Aaron Fox）的得分控制在30分以下。儘管他在第四節仍然表現非常出色。」愛德華說。

灰狼在第四節一度領先12分，但福克斯單節獨拿12分，帶領國王一路追趕，將差距縮小到僅有1分之差。但最後讀秒時刻，老將康利展現價值，在剩下15.1秒把握兩罰機會，從而為灰狼鎖定勝利。

「這太關鍵了！康利一直具備這種能力，他是罰球高手，我很高興他現在是在我們球隊裡面，能夠和我並肩作戰。」愛德華說。

「這3場客場勝利很重要，因為在這之前我們連續吞下3敗，我們得彌補回來。球員們完全投入付出努力，結果說明了一切。」

愛德華拿下27分8助攻4籃板，康利12投7中貢獻24分；安德森（Kyle Anderson）18分9助攻7籃板，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）19分，戈貝爾（Rudy Gobert）13分14籃板2阻攻。灰狼全場投籃命中率高達6成，三分球更是39投20中，綿密火力帶給國王不小壓力。

「在最後那個防守回合我們有一些討論，最後決定是先設法抄截，若沒有再進行犯規。但我們對於自己的防守顯然沒有太多信心，沒有一定要守住對方的決心。」布朗（Mike Brown）賽後表示。

「任何有看比賽的人都知道，如果讓對方投出60%的命中率，你是很難贏球。他們今天在48分鐘內就轟進了138分。」

布朗亦指出：「要整場48分鐘都做好這些細節是很艱難的事情，但如果你想要成為一支冠軍等級的球隊，你就必須要這樣做。」

沙波尼斯（Domantas Sabonis）獲得24分14籃板5助攻，本季累積51次雙十演出，不僅居聯盟之冠，也打破自己在2019-20年賽季創下的50次紀錄。

福克斯得到25分7助攻，赫爾特（Kevin Huerter）29分，巴恩斯（Harrison Barnes）20分。