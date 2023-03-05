NBA／諾艾爾買斷後將加盟籃網 預計簽下10天短約

先前和活塞達成買斷合約協議的中鋒諾艾爾（Nerlens Noel），其經紀人蘭伯格（George Langberg）向《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）透露，將會和籃網簽下一份10天合約。

蘭伯格指出，諾艾爾在離開底特律之後，期盼可以加入欠缺替補戰力的籃網陣中。諾艾爾是在美國時間3月1日之前達成買斷合約協議，因此他可以加入任何一支球隊，並且在季後賽效力。

諾艾爾在9年生涯中已經待了6支球隊，在買斷合約之前，他本季在活塞只出賽14場，平均上場10.9分鐘，得到2.3分2.6籃板0.9抄截0.6阻攻。