NBA／仍想爭年度第六人 衛少：我在湖人取得很大成功

衛斯特布魯克(Russell Westbrook)本季以第六人角色從湖人隊出發,雖然在改披同城快艇隊戰袍後,他再次成為球隊先發控衛,但根據美媒報導,他仍對年度最佳第六人的獎項抱有期待。

上季,「衛少」在湖人過得並不順遂,各項數據皆為近年新低,也曾對關鍵時刻被放在板凳上表達不滿。不過,本季在新教練漢姆(Darvin Ham)上任後,他接受了板凳出發的角色,雖然並未反映至球隊成績,但期間繳出的數據仍讓他成為年度第六人大熱門。

儘管衛斯特布魯克在被快艇簽下後,重新扛起球隊先發控衛大任,看似與年度第六人已無瓜葛,但他在湖人的49次板凳出發,讓他仍保有競爭資格。而在日前快艇勇士戰賽前,記者海恩斯(Chris Haynes)採訪中,衛斯特布魯克仍希望有機會獲得年度第六人,「我過去為了適應湖人體系,做了很多努力。我融入了球隊要我扮演的角色,並取得很大的成功。」也表示贏得年度第六人,對他來說就像是「蛋糕上放一塊櫻桃」。

不過,過往並沒有季中轉隊的球員獲得該獎的案例,且此獎項通常都會頒給幫助球隊打進季後賽的球員,而衛斯特布魯克本季效力湖人期間,球隊從未進過西區前10名。此外,他目前最大的競爭對手包含溜馬隊新人馬瑟倫(Bennedict Mathurin)、以及現任隊友鮑威爾(Norman Powell)。

雖已成為球隊固定先發控衛,但衛少加盟後,快艇一勝未得,這或許會讓他有機會重回板凳,繼續為年度第六人拚搏。

Per Chris Haynes, Russell Westbrook still wants to win Sixth Man of the Year despite becoming a starter with the Clippers.



“I did a lot to buy into the system there with the Lakers,” Westbrook, per Haynes. pic.twitter.com/OnCl1uWk9S