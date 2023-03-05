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NBA／封鎖老鷹雙衛止頹勢 熱火主帥：每場比賽都重要

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
熱火展現防守強度，將楊恩得分壓低至個位數。 路透社
熱火展現防守強度，將楊恩得分壓低至個位數。 路透社

分居東區7、8名的熱火和老鷹在今天上演關鍵排名卡位戰，熱火靠著嚴密防守將楊恩（Trae Young）得分壓在個位數，同時也把昨天創生涯41分紀錄的墨瑞（Dejounte Murray）壓制到僅拿10分；在兩大後場搭檔都進攻失靈的情況下，熱火第二節趁勢拉開比分，全場一度領先21分之多，最終以117比109力壓對手，將雙方差距拉開到1.5場勝差。

阿德巴約（Bam Adebayo）以12投10中的高效率攻下全場最高30分，外加11籃板5助攻2阻攻；赫洛（Tyler Herro）補上20分6籃板5助攻，巴特勒（Jimmy Butler）則有15分11籃板7助攻。替補的馬丁（Caleb Martin）和賽勒（Cody Zeller）各拿到15分、13分。

熱火先前7場比賽吞下6敗，這場勝利至少讓球隊可以稍微喘息，和第6名籃網的差距也縮小到2場。「我們在今天的比賽有所反彈。這場比賽無疑證明了我們團隊的心理有多強悍。」赫洛賽後說道。

總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）則表示：「在季後賽即將來臨之際，對我們來說現在每場比賽都很重要。我們努力將昨晚比賽的陰霾拋在腦後，然後贏下這場比賽。每個人都很努力。」

熱火在昨晚對尼克的比賽中遭到藍道（Julius Randle）演出逆轉致勝三分球，以2分之差遺憾吞敗。

楊恩全場13投2中僅得8分，另外傳出10次助攻，還有5抄截4籃板，這是他生涯第17次得分低於兩位數。

老鷹陣中以比伊（Saddiq Bey）的22分為最高，杭特（De'Andre Hunter）17分，卡佩拉（Clint Capela）16分13籃板，波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）13分，歐康古（Onyeka Okongwu）15分。

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