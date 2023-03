NBA／曾因持槍事件殞落 過來人「零號探員」為莫蘭特緩頰

灰熊隊當家球星莫蘭特(Ja Morant)因在直播中持槍遭到聯盟調查,並且將禁賽至少兩場。在他面臨外界嚴厲譴責之際,曾有類似經驗的「零號探員」亞瑞納斯(Gilbert Arenas)反倒站出來為這名後輩緩頰。

莫蘭特並非首位因槍械問題而遭聯盟禁賽的球員。2009年,當時仍為巫師隊王牌的亞瑞納斯,因與隊友克里坦頓(Javaris Crittenton)發生爭執,而攜帶4把槍枝前往休息室,雖然最後並未擦槍走火,他仍被聯盟無限期禁賽,最終缺賽50場。持槍事件之後,不僅巫師因此走向重建之路,亞瑞納斯的生涯也急轉直下,淡出NBA。

亞瑞納斯(中)當年持槍事件曾引發軒然大波。

根據《ClutchPoints》推特,作為過來人,亞瑞納斯並沒有隨主流意見抨擊莫蘭特,而是選擇出言相挺,「當我們才23歲,卻賺了很多錢時,沒有人給我們指引,所以我們做了很愚蠢的鳥事,有些人會被抓,有些人不會。」

當被主持人詢問這種事情是否能被接受,亞瑞納斯不以為然地點頭,被追問如果自己是老闆,是否依然接受時,他轉身開始哼歌並說道,「我什麼都沒看見。」之後再補充:「所有老闆都會假裝沒看到。」最後給出建議,「會找個有類似經驗的人,帶他安全地走出來。」

亞瑞納斯惹上麻煩時已28歲且被傷病糾纏,而莫蘭特雖也遇上大問題,但他更加年輕及健康,仍有機會在事後重返賽場,繼續於聯盟發光。

