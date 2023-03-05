快訊

登山接駁車摔落南投郡大林道 8人輕重傷待救中

經典賽／古巴不孤單 荷蘭也在熱身賽輸給富邦悍將

再創史上新高 北市蛋商同業公會宣布：明天起雞蛋批發價每台斤漲3元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／曾因持槍事件殞落 過來人「零號探員」為莫蘭特緩頰

聯合新聞網／ 綜合報導
莫蘭特將因持槍事件被禁賽至少兩場。 美聯社
莫蘭特將因持槍事件被禁賽至少兩場。 美聯社

灰熊隊當家球星莫蘭特（Ja Morant）因在直播中持槍遭到聯盟調查，並且將禁賽至少兩場。在他面臨外界嚴厲譴責之際，曾有類似經驗的「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）反倒站出來為這名後輩緩頰。

莫蘭特並非首位因槍械問題而遭聯盟禁賽的球員。2009年，當時仍為巫師隊王牌的亞瑞納斯，因與隊友克里坦頓(Javaris Crittenton)發生爭執，而攜帶4把槍枝前往休息室，雖然最後並未擦槍走火，他仍被聯盟無限期禁賽，最終缺賽50場。持槍事件之後，不僅巫師因此走向重建之路，亞瑞納斯的生涯也急轉直下，淡出NBA。

亞瑞納斯(中)當年持槍事件曾引發軒然大波。
亞瑞納斯(中)當年持槍事件曾引發軒然大波。

根據《ClutchPoints》推特，作為過來人，亞瑞納斯並沒有隨主流意見抨擊莫蘭特，而是選擇出言相挺，「當我們才23歲，卻賺了很多錢時，沒有人給我們指引，所以我們做了很愚蠢的鳥事，有些人會被抓，有些人不會。」

當被主持人詢問這種事情是否能被接受，亞瑞納斯不以為然地點頭，被追問如果自己是老闆，是否依然接受時，他轉身開始哼歌並說道，「我什麼都沒看見。」之後再補充：「所有老闆都會假裝沒看到。」最後給出建議，「會找個有類似經驗的人，帶他安全地走出來。」

亞瑞納斯惹上麻煩時已28歲且被傷病糾纏，而莫蘭特雖也遇上大問題，但他更加年輕及健康，仍有機會在事後重返賽場，繼續於聯盟發光。

莫蘭特

相關新聞

NBA／哈登第四節火力大爆發 公鹿慘遭逆轉終結16連勝

尋求17連勝的公鹿在主場遭逢費城雙雄的強力挑戰，全場繳出38分10助攻9籃板準大三元成績的哈登（James Harden），個人在第四節狂砍19分，搭配安比德（Joel Embiid）的適時三分球和馬

NBA／莫蘭特夜店亮槍 灰熊禁賽2場、聯盟展開調查

灰熊隊當家球星莫蘭特（Ja Morant）再惹麻煩，他先傳出涉入兩起衝突事件，昨天輸給金塊隊後當地凌晨又在個人社群直播「...

NBA／仍想爭年度第六人 衛少：我在湖人取得很大成功

衛斯特布魯克（Russell Westbrook）本季以第六人角色從湖人隊出發，雖然在改披同城快艇隊戰袍後，他再次成為球隊先發控衛，但根據美媒報導，他仍對年度最佳第六人的獎項抱有期待。 上季，「

NBA／前籃網雙星將正面對決 厄文、杜蘭特反應大不同

前籃網雙星厄文（Kyrie Irving）與杜蘭特（Kevin Durant）的交易案成為本季NBA重大事件之一，在分別前往獨行俠和太陽隊後，兩人將在明日迎來首次對陣，但和興奮的厄文相比，杜蘭特反應看

NBA／曾因持槍事件殞落 過來人「零號探員」為莫蘭特緩頰

灰熊隊當家球星莫蘭特（Ja Morant）因在直播中持槍遭到聯盟調查，並且將禁賽至少兩場。在他面臨外界嚴厲譴責之際，曾有類似經驗的「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）反倒站出來為這名後

NBA／坦言交易威斯曼很艱難 勇士老闆：未來可能會後悔

看著2020年選秀榜眼威斯曼（James Wiseman）表現持續掙扎，始終難以將潛力兌換成實質戰力，勇士最終仍是在季中交易大限之前做出決定，將這名7呎長人送到底特律。 對勇士來說，這就像在宣告

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦