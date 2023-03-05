NBA／詹皇缺陣後尋覓控衛人手 傳湖人有意試訓華克

在當家球星詹姆斯（LeBron James）因右腳肌腱傷勢將缺席一段時間的情況下，湖人隊現階段正在考慮引進一名控衛，來協助進攻組織的工作。根據《Lakers Daily》記者杜威（Peter Dewey）的報導，湖人打算試訓華克（Kemba Walker）。

現年32歲的前明星控衛華克（Kemba Walker），先前以非保障合約加盟獨行俠，但球團為了提供陣中年輕球員更多上場機會，最後仍決定在1月初將他裁掉。

華克本季為獨行俠出賽9場，平均上場16分鐘，繳出8.0分、2.1助攻的成績。他曾在12月18日對上騎士的比賽中，全場25投12中砍進32分，外帶7助攻、5籃板。

受到傷勢影響，華克自2020年之後狀態每況愈下，先後待了3支球隊，如今在自由市場上也面臨乏人問津的窘境。