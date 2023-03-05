快訊

砸82萬辦婚禮！賓客答應後「一半以上都放鳥」 新人崩潰哭了

它不是蔬菜！富含維生素A、葉黃素的玉米 這類人需注意攝取量

影／新北疏洪道機車群飆囂張超警車 20歲騎士自摔被警車輾過

NBA／詹皇缺陣後尋覓控衛人手 傳湖人有意試訓華克

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
華克先前遭獨行俠裁掉，目前仍在待業中。 路透社
華克先前遭獨行俠裁掉，目前仍在待業中。 路透社

在當家球星詹姆斯（LeBron James）因右腳肌腱傷勢將缺席一段時間的情況下，湖人隊現階段正在考慮引進一名控衛，來協助進攻組織的工作。根據《Lakers Daily》記者杜威（Peter Dewey）的報導，湖人打算試訓華克（Kemba Walker）。

現年32歲的前明星控衛華克（Kemba Walker），先前以非保障合約加盟獨行俠，但球團為了提供陣中年輕球員更多上場機會，最後仍決定在1月初將他裁掉。

華克本季為獨行俠出賽9場，平均上場16分鐘，繳出8.0分、2.1助攻的成績。他曾在12月18日對上騎士的比賽中，全場25投12中砍進32分，外帶7助攻、5籃板。

受到傷勢影響，華克自2020年之後狀態每況愈下，先後待了3支球隊，如今在自由市場上也面臨乏人問津的窘境。

相關新聞

NBA／莫蘭特夜店亮槍 灰熊禁賽2場、聯盟展開調查

灰熊隊當家球星莫蘭特（Ja Morant）再惹麻煩，他先傳出涉入兩起衝突事件，昨天輸給金塊隊後當地凌晨又在個人社群直播「...

NBA／以衛少境遇為例 里拉德揭留守波特蘭不轉隊原因

在大牌球星頻繁透過交易、自由市場轉隊的現在，里拉德（Damian Lillard）已成為「一人守一城」的代表，卻也讓外界猜測，如果他離開波特蘭的話，是否早已戴上冠軍戒指。近日，里拉德在受訪時分享了他長

NBA／坦言交易威斯曼很艱難 勇士老闆：未來可能會後悔

看著2020年選秀榜眼威斯曼（James Wiseman）表現持續掙扎，始終難以將潛力兌換成實質戰力，勇士最終仍是在季中交易大限之前做出決定，將這名7呎長人送到底特律。 對勇士來說，這就像在宣告

NBA／灰熊麻煩不斷 布魯克斯遭禁賽、克拉克提前報銷

在當家球星莫蘭特（Ja Morant）惹出「亮槍」麻煩將面臨禁賽甚至更重處分之際，灰熊其他球員也面臨各種狀況，勢必影響團隊戰力和季後賽之路。 灰熊明天對上快艇隊不只少了莫蘭特，布魯克斯（Dill

NBA／詹皇缺陣後尋覓控衛人手 傳湖人有意試訓華克

在當家球星詹姆斯（LeBron James）因右腳肌腱傷勢將缺席一段時間的情況下，湖人隊現階段正在考慮引進一名控衛，來協助進攻組織的工作。根據《Lakers Daily》記者杜威（Peter Dewe

NBA／讚隊友找到各自角色 湯普森：有信心客場贏球

在連續3場比賽都逆轉雙位數落後劣勢的勇士隊，昨天繼續在主場迎戰來訪的鵜鶘隊，在首節就落後達到17分的情況下，勇士後三節由...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦