NBA／以衛少境遇為例 里拉德揭留守波特蘭不轉隊原因

在大牌球星頻繁透過交易、自由市場轉隊的現在，里拉德（Damian Lillard）已成為「一人守一城」的代表，卻也讓外界猜測，如果他離開波特蘭的話，是否早已戴上冠軍戒指。近日，里拉德在受訪時分享了他長留拓荒者隊的原因。

里拉德在2012年選秀會以首輪第6順位加入拓荒者，在這10年來繳出場均25.1分、6.7助攻、4.2籃板成績，並7度入選全明星賽，成為當家球星。雖然他曾一度帶領球隊殺入西區冠軍賽，但拓荒者隊近年來成績不上不下，未有好轉跡象，但里拉德始終對外表示將「永留波特蘭」，更在去年簽下一筆平均年薪超過5000萬美元的超級大約。

不過，也有許多球迷為里拉德感到不值，認為若他不轉隊，將終生無冠。對此，里拉德在《ESPN》中表示，「我放眼NBA，發現很多球星會因為外界雜音，做出一些最終沒起到效果，卻只有自己能夠承受的選擇。你看像是賈奈特（Kevin Garnett），他雖然成功了，卻只是少數。」

提到賈奈特這個成功案例後，里拉德以衛斯特布魯克（Russell Westbrook）為例，講述轉隊後仍未奪冠的常態，「你看衛斯特布魯克，他離開雷霆前往火箭隊，然後又被先後交易去巫師跟湖人，現在於第4支球隊效力（受訪時尚未被交易至爵士）並從板凳出發，這兄弟可是位MVP。」並以「別隊的草沒有比較綠」註解自己為何仍披拓荒者球衣。

里拉德本季狀態絕佳，目前場均32.3分為生涯最高，但球隊戰績仍未有起色，以29勝34敗位居西區第13名。