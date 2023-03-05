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NBA／灰熊麻煩不斷 布魯克斯遭禁賽、克拉克提前報銷

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
布魯克斯已經集滿16次技術犯規。 美聯社
布魯克斯已經集滿16次技術犯規。 美聯社

在當家球星莫蘭特（Ja Morant）惹出「亮槍」麻煩將面臨禁賽甚至更重處分之際，灰熊其他球員也面臨各種狀況，勢必影響團隊戰力和季後賽之路。

灰熊明天對上快艇隊不只少了莫蘭特，布魯克斯（Dillon Brooks）對決金塊時領到第16次技術犯規，觸發聯盟規定，必須禁賽一場，之後例行賽每領到2次技術犯規，就會自動禁賽一場，但無須繳罰款。

克拉克對金塊一戰受傷倒地。 美聯社
克拉克對金塊一戰受傷倒地。 美聯社

另一方面，主力輪替戰將克拉克（Brandon Clarke）更因在對金塊一戰中不慎受傷，最終診斷為左腳阿基里斯腱撕裂，整季被迫提前報銷。

克拉克本季提前報銷的消息是經紀人巴特爾史坦（Mark Bartelstein）告訴《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）。26歲的克拉克去年10月才和灰熊完成4年5200萬續約，本季場均有10.0分、5.5籃板。

灰熊目前戰績是38勝24敗，排在西區第2，但與第3名國王之間的差距縮小到1場。

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