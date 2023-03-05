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NBA／莫蘭特夜店亮槍 灰熊禁賽2場、聯盟展開調查

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
莫蘭特惹上「亮槍」麻煩。 美聯社
莫蘭特惹上「亮槍」麻煩。 美聯社

灰熊隊當家球星莫蘭特（Ja Morant）再惹麻煩，他先傳出涉入兩起衝突事件，昨天輸給金塊隊後當地凌晨又在個人社群直播「亮槍」，NBA將啟動調查，灰熊則發出聲明宣布，接續至少2場比賽莫蘭特都不會隨隊，代表當家球星將缺席和洛城雙雄快艇隊和湖人隊的對戰。

莫蘭特是在美東時間5點19分開始直播，他在一間夜店隨著音樂擺動，上半身打赤膊，左手持一把手槍。爭議爆發後，莫蘭特已經關閉Instagram和推特帳號。

NBA發言人貝斯（Mike Bass）表示，聯盟已針對莫蘭特的社群直播展開調查，莫蘭特也透過聲明表示，會對個人行為負起全部責任。

「我對我的家人、隊友、教練、球迷、合作夥伴以及曼菲斯和所有組織感到抱歉，讓你們失望了。」莫蘭特在聲明中表示，他將花些時間整理情緒，並學習如何用更好方式面對壓力。

灰狼明天對上快艇隊不只少了莫蘭特，布魯克斯（Dillon Brooks）對決金塊時領到第16次技術犯規，必須禁賽一場，同場受傷的長人克拉克（Brandon Clarke）更因左腳阿基里斯腱撕裂，整季報銷。

克拉克本季提前報銷的消息是經紀人巴特爾史坦（Mark Bartelstein）告訴《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）。26歲的克拉克去年10月才和灰熊完成4年5200萬續約，本季場均有10.0分、5.5籃板。

灰熊 莫蘭特

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