NBA／莫蘭特夜店亮槍 灰熊禁賽2場、聯盟展開調查

灰熊隊當家球星莫蘭特(Ja Morant)再惹麻煩,他先傳出涉入兩起衝突事件,昨天輸給金塊隊後當地凌晨又在個人社群直播「亮槍」,NBA將啟動調查,灰熊則發出聲明宣布,接續至少2場比賽莫蘭特都不會隨隊,代表當家球星將缺席和洛城雙雄快艇隊和湖人隊的對戰。

莫蘭特是在美東時間5點19分開始直播,他在一間夜店隨著音樂擺動,上半身打赤膊,左手持一把手槍。爭議爆發後,莫蘭特已經關閉Instagram和推特帳號。

NBA發言人貝斯(Mike Bass)表示,聯盟已針對莫蘭特的社群直播展開調查,莫蘭特也透過聲明表示,會對個人行為負起全部責任。

「我對我的家人、隊友、教練、球迷、合作夥伴以及曼菲斯和所有組織感到抱歉,讓你們失望了。」莫蘭特在聲明中表示,他將花些時間整理情緒,並學習如何用更好方式面對壓力。

In 5 years, Ja Morant will either become an elite NBA Superstar or a ESPN 30 for 30 subject. pic.twitter.com/9L3dPfMvzO