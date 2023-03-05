快訊

張博雅丈夫醫師紀展南病逝、享壽87歲 單車身影成回憶

他用小紙袋玩「壓縮魔術」將博美10秒輕鬆收束！網笑：原來狗狗也是液體做的

吳青峰深夜呼籲「別在線上聽蘇打綠的歌」 揭背後心痛難過原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／坦言交易威斯曼很艱難 勇士老闆：未來可能會後悔

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
榜眼威斯曼尋求在底特律找到自信。 美聯社
榜眼威斯曼尋求在底特律找到自信。 美聯社

看著2020年選秀榜眼威斯曼（James Wiseman）表現持續掙扎，始終難以將潛力兌換成實質戰力，勇士最終仍是在季中交易大限之前做出決定，將這名7呎長人送到底特律。

對勇士來說，這就像在宣告選秀補強的策略失利，好不容易在低潮時期所得到的榜眼籤也成了一場夢。勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）在接受採訪時即坦言，這是一個很艱難的決定。

「從中長期來看，我們可能會後悔做出這個決定；當然我還是很愛威斯曼，但我不會去否定管理階層，干預他們的決策。所以這是一個共識，而非單獨決定。短期來看，我們是做了對球隊最好的決定，提升了戰力。」拉卡柏說。

拉卡柏也談到了他對於威斯曼的看法。「他是一個非常優秀的年輕球員，我們不會有太多機會去選中這樣的年輕人。坦白說，他在這裡真的是缺少機會。一部分是他自己的問題，一部分是運氣不好，還有一部分是我們沒有充分發揮他作用的錯。整體來說，這是一個很艱難的決定。」

除了實戰考量外，拉卡柏也坦言威斯曼破千萬美元的年薪確實也是一種負擔，除了考慮到他的出勤狀況，送走他球隊也可以減少一些支出。

拉卡柏透露自己仍會關注一下威斯曼的表現。在加入活塞之後，威斯曼目前累積出賽5場，其中3場擔任先發，平均上場24.6分鐘，得到11.8分8.2籃板0.2阻攻。

相關新聞

NBA／坦言交易威斯曼很艱難 勇士老闆：未來可能會後悔

看著2020年選秀榜眼威斯曼（James Wiseman）表現持續掙扎，始終難以將潛力兌換成實質戰力，勇士最終仍是在季中交易大限之前做出決定，將這名7呎長人送到底特律。 對勇士來說，這就像在宣告

NBA／莫蘭特夜店亮槍 灰熊禁賽2場、聯盟展開調查

灰熊隊當家球星莫蘭特（Ja Morant）再惹麻煩，他先傳出涉入兩起衝突事件，昨天輸給金塊隊後當地凌晨又在個人社群直播「...

NBA／讚隊友找到各自角色 湯普森：有信心客場贏球

在連續3場比賽都逆轉雙位數落後劣勢的勇士隊，昨天繼續在主場迎戰來訪的鵜鶘隊，在首節就落後達到17分的情況下，勇士後三節由...

NBA／金塊第四節轟垮灰熊 約柯奇25次大三元全勝

西區前兩名金塊、灰熊之爭，前三節雙方還戰成平手，看似難分難解，沒想到第四節整個勝負天秤往金塊傾斜，比賽突然形成一面倒狀態。 灰熊在第四節前7分鐘只拿到悽慘無比的6分，反觀金塊則是「強取豪奪」一下

NBA／衛少「奶油手」失誤 沙波尼斯致勝罰球送快艇5連敗

昨天慘遭勇士大逆轉的快艇，今天「背靠背」前往沙加緬度作客。第四節中在落後對手12分的情況下，喬治（Paul George）挺身而出一人獨拿13分，幫助快艇後來居上超前1分。眼看就要止敗，飽受質疑和抨擊

NBA／轉戰籃網得分爆量 布里吉斯：在好的時間點被交易

在今年交易大限前通過杜蘭特（Kevin Durant）交易案轉戰籃網的布里吉斯（Mikal Bridges），加盟新東家...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦