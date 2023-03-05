NBA／坦言交易威斯曼很艱難 勇士老闆：未來可能會後悔

看著2020年選秀榜眼威斯曼（James Wiseman）表現持續掙扎，始終難以將潛力兌換成實質戰力，勇士最終仍是在季中交易大限之前做出決定，將這名7呎長人送到底特律。

對勇士來說，這就像在宣告選秀補強的策略失利，好不容易在低潮時期所得到的榜眼籤也成了一場夢。勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）在接受採訪時即坦言，這是一個很艱難的決定。

「從中長期來看，我們可能會後悔做出這個決定；當然我還是很愛威斯曼，但我不會去否定管理階層，干預他們的決策。所以這是一個共識，而非單獨決定。短期來看，我們是做了對球隊最好的決定，提升了戰力。」拉卡柏說。

拉卡柏也談到了他對於威斯曼的看法。「他是一個非常優秀的年輕球員，我們不會有太多機會去選中這樣的年輕人。坦白說，他在這裡真的是缺少機會。一部分是他自己的問題，一部分是運氣不好，還有一部分是我們沒有充分發揮他作用的錯。整體來說，這是一個很艱難的決定。」

除了實戰考量外，拉卡柏也坦言威斯曼破千萬美元的年薪確實也是一種負擔，除了考慮到他的出勤狀況，送走他球隊也可以減少一些支出。

拉卡柏透露自己仍會關注一下威斯曼的表現。在加入活塞之後，威斯曼目前累積出賽5場，其中3場擔任先發，平均上場24.6分鐘，得到11.8分8.2籃板0.2阻攻。