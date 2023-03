NBA／金塊第四節轟垮灰熊 約柯奇25次大三元全勝

西區前兩名金塊、灰熊之爭,前三節雙方還戰成平手,看似難分難解,沒想到第四節整個勝負天秤往金塊傾斜,比賽突然形成一面倒狀態。

灰熊在第四節前7分鐘只拿到悽慘無比的6分,反觀金塊則是「強取豪奪」一下子灌進27分,兩隊差距來到21分之多,也讓這場對決提前落幕。最終金塊便以113比97輕鬆痛擊灰熊。

金塊拿下3連勝,也是近8場比賽的第7勝,戰績提升到45勝19敗,全聯盟僅次於公鹿的45勝17敗,持續朝隊史單季最多57勝的紀錄邁進;至於灰熊則是中斷3連勝,與第3名國王的差距縮小到1場勝差。

「自明星賽之後,感覺每晚比賽都像是在打季後賽,我們已經對上灰熊兩次,還和騎士、快艇交手。」金塊總教練馬龍(Michael Malone)說。

Nikola Jokic triple-double. Nuggets win.



The @nuggets are now 25-0 when Jokic records a triple-double this season.



18 PTS | 18 REB | 10 AST | 55.6 FPTS#MileHighBasketball pic.twitter.com/N0uGJYBA7h