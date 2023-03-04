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NBA／金塊第四節轟垮灰熊 約柯奇25次大三元全勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
約柯奇持續大三元不敗之身。 美聯社
約柯奇持續大三元不敗之身。 美聯社

西區前兩名金塊、灰熊之爭，前三節雙方還戰成平手，看似難分難解，沒想到第四節整個勝負天秤往金塊傾斜，比賽突然形成一面倒狀態。

灰熊在第四節前7分鐘只拿到悽慘無比的6分，反觀金塊則是「強取豪奪」一下子灌進27分，兩隊差距來到21分之多，也讓這場對決提前落幕。最終金塊便以113比97輕鬆痛擊灰熊。

金塊拿下3連勝，也是近8場比賽的第7勝，戰績提升到45勝19敗，全聯盟僅次於公鹿的45勝17敗，持續朝隊史單季最多57勝的紀錄邁進；至於灰熊則是中斷3連勝，與第3名國王的差距縮小到1場勝差。

「自明星賽之後，感覺每晚比賽都像是在打季後賽，我們已經對上灰熊兩次，還和騎士、快艇交手。」金塊總教練馬龍（Michael Malone）說。

「當你的戰績是45勝19敗，且名列西區第一時，你已經證明了自己是可以用很多方式來贏得比賽，」馬龍表示，「我們可以滿場奔跑，可以打得很優雅，也可以拿下像今天這種充滿身體對抗的比賽。」

約柯奇（Nikola Jokic）再度攻下18分18籃板10助攻，完成本季第25次大三元，生涯累積101次；值得一提的是，約柯奇大三元不敗之身依然持續，這25次大三元都伴隨著勝利到手，含金量驚人。

波特（Michael Porter Jr.）貢獻26分8籃板；第四節獨拿11分的穆雷（Jamal Murray），全場則有22分9助攻5籃板進帳。葛登（Aaron Gordon）獲得13分5籃板，布朗（Bruce Brown）15分6籃板。

因鼻骨骨折只能戴面具上場的莫蘭特（Ja Morant），此戰攻下27分10助攻4籃板，貝恩（Desmond Bane）19分，傑克森（Jaren Jackson Jr.）15分6籃板3阻攻。

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