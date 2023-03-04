NBA／衛少「奶油手」失誤 沙波尼斯致勝罰球送快艇5連敗

昨天慘遭勇士大逆轉的快艇，今天「背靠背」前往沙加緬度作客。第四節中在落後對手12分的情況下，喬治（Paul George）挺身而出一人獨拿13分，幫助快艇後來居上超前1分。眼看就要止敗，飽受質疑和抨擊的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）卻在關鍵時刻出現「奶油手」接球要命失誤，給了國王最後反撲機會。

福克斯（De'Aaron Fox）持球跳投未中，但沙波尼斯（Domantas Sabonis）在爭搶籃板時造成了柯文頓（Robert Covington）的犯規，從而站上罰球線。沙波尼斯把握兩罰機會，再度超前比分；隨後喬治三分出手未中，快艇又以127比128飲恨，國王富貴險中求笑納5連勝。

自從找來衛斯特布魯克之後，快艇還沒有贏過一場比賽，苦吞5連敗，排名也一路從西區第4跌到第8，可說是非常慘烈。對於衛斯特布魯克來說同樣是相當難堪的局面，因為加上這場比賽，他已經連續15場先發未嚐勝績。

福克斯攻下33分7籃板7助攻，連續8場比賽至少拿到30分，期間國王6勝2敗；最後7秒罰進致勝分的沙波尼斯全場得到23分10籃板7助攻，巴恩斯（Harrison Barnes）20分7籃板，赫爾特（Kevin Huerter）18分，穆雷（Keegan Murray）14分。

Sabonis hits the free throw.

Kings get the stop.

Another SAC/LAC thriller. 🔥



5 straight Ws for @SacramentoKings! pic.twitter.com/yQiWayXBh5 — NBA (@NBA) March 4, 2023

快艇包括雷納德（Kawhi Leonard）、鮑威爾（Norman Powell）、祖巴茲（Ivica Zubac）、莫里斯（Marcus Morris Sr.）等主力球員都未上場，陣中同樣3人得分超過20分。

喬治得到28分8助攻7籃板，衛斯特布魯克16投12中得到27分10助攻，葛登（Eric Gordon）21分；普拉里（Mason Plumlee）13分8籃板3助攻，柯文頓15分。