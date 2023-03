NBA／衛少「奶油手」失誤 沙波尼斯致勝罰球送快艇5連敗

昨天慘遭勇士大逆轉的快艇,今天「背靠背」前往沙加緬度作客。第四節中在落後對手12分的情況下,喬治(Paul George)挺身而出一人獨拿13分,幫助快艇後來居上超前1分。眼看就要止敗,飽受質疑和抨擊的衛斯特布魯克(Russell Westbrook)卻在關鍵時刻出現「奶油手」接球要命失誤,給了國王最後反撲機會。

福克斯(De'Aaron Fox)持球跳投未中,但沙波尼斯(Domantas Sabonis)在爭搶籃板時造成了柯文頓(Robert Covington)的犯規,從而站上罰球線。沙波尼斯把握兩罰機會,再度超前比分;隨後喬治三分出手未中,快艇又以127比128飲恨,國王富貴險中求笑納5連勝。

自從找來衛斯特布魯克之後,快艇還沒有贏過一場比賽,苦吞5連敗,排名也一路從西區第4跌到第8,可說是非常慘烈。對於衛斯特布魯克來說同樣是相當難堪的局面,因為加上這場比賽,他已經連續15場先發未嚐勝績。

福克斯攻下33分7籃板7助攻,連續8場比賽至少拿到30分,期間國王6勝2敗;最後7秒罰進致勝分的沙波尼斯全場得到23分10籃板7助攻,巴恩斯(Harrison Barnes)20分7籃板,赫爾特(Kevin Huerter)18分,穆雷(Keegan Murray)14分。

