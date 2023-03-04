快訊

裝受害者？稱俄烏戰爭「針對我們發動」 俄外長遭打斷台下哄堂大笑

選手受傷…全中運竹東網球場未完成驗收 包商認未完工：還要8工作天

曾演出「搶救雷恩大兵」與「黑鷹計畫」 男星過世享壽61歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／衛少「奶油手」失誤 沙波尼斯致勝罰球送快艇5連敗

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
衛少和沙波尼斯一喜一悲形成強烈對比。 美聯社
衛少和沙波尼斯一喜一悲形成強烈對比。 美聯社

昨天慘遭勇士大逆轉的快艇，今天「背靠背」前往沙加緬度作客。第四節中在落後對手12分的情況下，喬治（Paul George）挺身而出一人獨拿13分，幫助快艇後來居上超前1分。眼看就要止敗，飽受質疑和抨擊的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）卻在關鍵時刻出現「奶油手」接球要命失誤，給了國王最後反撲機會。

福克斯（De'Aaron Fox）持球跳投未中，但沙波尼斯（Domantas Sabonis）在爭搶籃板時造成了柯文頓（Robert Covington）的犯規，從而站上罰球線。沙波尼斯把握兩罰機會，再度超前比分；隨後喬治三分出手未中，快艇又以127比128飲恨，國王富貴險中求笑納5連勝。

自從找來衛斯特布魯克之後，快艇還沒有贏過一場比賽，苦吞5連敗，排名也一路從西區第4跌到第8，可說是非常慘烈。對於衛斯特布魯克來說同樣是相當難堪的局面，因為加上這場比賽，他已經連續15場先發未嚐勝績。

福克斯攻下33分7籃板7助攻，連續8場比賽至少拿到30分，期間國王6勝2敗；最後7秒罰進致勝分的沙波尼斯全場得到23分10籃板7助攻，巴恩斯（Harrison Barnes）20分7籃板，赫爾特（Kevin Huerter）18分，穆雷（Keegan Murray）14分。

快艇包括雷納德（Kawhi Leonard）、鮑威爾（Norman Powell）、祖巴茲（Ivica Zubac）、莫里斯（Marcus Morris Sr.）等主力球員都未上場，陣中同樣3人得分超過20分。

喬治得到28分8助攻7籃板，衛斯特布魯克16投12中得到27分10助攻，葛登（Eric Gordon）21分；普拉里（Mason Plumlee）13分8籃板3助攻，柯文頓15分。

相關新聞

NBA／戴維斯砍38分無用 灰狼攻勢均衡力退湖人

在詹姆斯（LeBron James）和羅素（D'Angelo Russell）都缺席的情況下，戴維斯雖然奮力飆進38分，但湖人第四節追分仍是功虧一簣，以102比110不敵灰狼。 灰狼在先前3連敗

NBA／連3場瘋狂逆轉秀 勇士末節一波流搶下5連勝

昨天才在主場演出大逆轉、一舉擊沉快艇的勇士，今天「背靠背」依然在自家迎戰來訪的鵜鶘。雖然第四節最後階段球隊仍陷入落後，但勇士絲毫未見連續出賽的疲態，強勢發動一波15比3的猛烈進攻，一口氣拉開差距，最終

NBA／加盟前兩戰都取勝 杜蘭特：我們團隊聯繫緊密

明星前鋒杜蘭特在今天與公牛隊之戰單場拿下20分後，生涯總得分正式超越「大O」羅伯森（Oscar Robertson）躍居...

NBA／轉戰籃網得分爆量 布里吉斯：在好的時間點被交易

在今年交易大限前通過杜蘭特（Kevin Durant）交易案轉戰籃網的布里吉斯（Mikal Bridges），加盟新東家...

NBA／衛少「奶油手」失誤 沙波尼斯致勝罰球送快艇5連敗

昨天慘遭勇士大逆轉的快艇，今天「背靠背」前往沙加緬度作客。第四節中在落後對手12分的情況下，喬治（Paul George）挺身而出一人獨拿13分，幫助快艇後來居上超前1分。眼看就要止敗，飽受質疑和抨擊

NBA／墨瑞41分創生涯新高 老鷹新主帥收執教首勝

墨瑞（Dejounte Murray）今天22投17中包括三分球5投全中，狂轟41分6助攻5籃板，得分創下生涯新高，搭配楊恩（Trae Young）的11分11助攻7籃板，老鷹在主場以129比111力

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦