快訊

裝受害者？稱俄烏戰爭「針對我們發動」 俄外長遭打斷台下哄堂大笑

選手受傷…全中運竹東網球場未完成驗收 包商認未完工：還要8工作天

曾演出「搶救雷恩大兵」與「黑鷹計畫」 男星過世享壽61歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／轉戰籃網得分爆量 布里吉斯：在好的時間點被交易

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
轉隊籃網後得分大爆發，布里吉斯就坦言，自己是在一個好的時間點被交易。 美聯社
轉隊籃網後得分大爆發，布里吉斯就坦言，自己是在一個好的時間點被交易。 美聯社

在今年交易大限前通過杜蘭特（Kevin Durant）交易案轉戰籃網的布里吉斯（Mikal Bridges），加盟新東家後得分火力大爆發，包括今天單場拿下38分在內，近6次出賽有3次得分在30分以上，今天率隊逆轉塞爾蒂克後布里吉斯也坦言，自己是在一個好的時間點被交易。

生涯前4.5個賽季僅有2度單場30分表現的布里吉斯，在今年因對杜蘭特交易案轉戰籃網後，原被認為將在防守端帶給籃網比進攻端更大的幫助，不過在代表籃網出賽的第3場比賽就單場猛轟45分改寫生涯紀錄後，布里吉斯也持續在進攻端展現自己的天賦。

在今天出戰塞爾蒂克的比賽中，籃網上半場一度落後綠衫軍達到28分，不過下半場布里吉斯挺身而出下賽況風雲變色，他在後兩節拿下了17分，加上隊友的火力支援以及在防守端成功限制綠衫軍，最終反以10分差距逆轉勝出。

對於帶領球隊完成戲劇化逆轉秀，布里吉斯賽後說：「我認為我們在這幾場比賽中意識到，進攻不是我們真正的問題，但是我們的防守必須阻止得了對手，並且要一個接一個的維持下去。」

而這也是布里吉斯在近6場比賽中第3度砍破30分，已超越生涯前4.5個球季的總數，對於轉戰籃網後火力爆發，他則說：「我認為我是在一個好的時間點被交易，因為當太陽不斷有人受傷出局後，我不得不在進攻端扮演更具侵略性的角色，所以當我被交易時，我的進攻節奏是很好的，這也讓我充滿自信。」

延伸閱讀

NBA／加盟前兩戰都取勝 杜蘭特：我們團隊聯繫緊密

NBA／布里吉斯狂飆38分 籃網演28分逆轉秀氣走綠衫軍

NBA／杜蘭特總得分超越「大O」 排名躍居史上第13

NBA／布里吉斯賽後球衣贈母親 籃網教頭宣告舊時代已過

相關新聞

NBA／戴維斯砍38分無用 灰狼攻勢均衡力退湖人

在詹姆斯（LeBron James）和羅素（D'Angelo Russell）都缺席的情況下，戴維斯雖然奮力飆進38分，但湖人第四節追分仍是功虧一簣，以102比110不敵灰狼。 灰狼在先前3連敗

NBA／連3場瘋狂逆轉秀 勇士末節一波流搶下5連勝

昨天才在主場演出大逆轉、一舉擊沉快艇的勇士，今天「背靠背」依然在自家迎戰來訪的鵜鶘。雖然第四節最後階段球隊仍陷入落後，但勇士絲毫未見連續出賽的疲態，強勢發動一波15比3的猛烈進攻，一口氣拉開差距，最終

NBA／加盟前兩戰都取勝 杜蘭特：我們團隊聯繫緊密

明星前鋒杜蘭特在今天與公牛隊之戰單場拿下20分後，生涯總得分正式超越「大O」羅伯森（Oscar Robertson）躍居...

NBA／轉戰籃網得分爆量 布里吉斯：在好的時間點被交易

在今年交易大限前通過杜蘭特（Kevin Durant）交易案轉戰籃網的布里吉斯（Mikal Bridges），加盟新東家...

NBA／衛少「奶油手」失誤 沙波尼斯致勝罰球送快艇5連敗

昨天慘遭勇士大逆轉的快艇，今天「背靠背」前往沙加緬度作客。第四節中在落後對手12分的情況下，喬治（Paul George）挺身而出一人獨拿13分，幫助快艇後來居上超前1分。眼看就要止敗，飽受質疑和抨擊

NBA／墨瑞41分創生涯新高 老鷹新主帥收執教首勝

墨瑞（Dejounte Murray）今天22投17中包括三分球5投全中，狂轟41分6助攻5籃板，得分創下生涯新高，搭配楊恩（Trae Young）的11分11助攻7籃板，老鷹在主場以129比111力

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦