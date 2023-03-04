NBA／轉戰籃網得分爆量 布里吉斯：在好的時間點被交易

在今年交易大限前通過杜蘭特（Kevin Durant）交易案轉戰籃網的布里吉斯（Mikal Bridges），加盟新東家後得分火力大爆發，包括今天單場拿下38分在內，近6次出賽有3次得分在30分以上，今天率隊逆轉塞爾蒂克後布里吉斯也坦言，自己是在一個好的時間點被交易。

生涯前4.5個賽季僅有2度單場30分表現的布里吉斯，在今年因對杜蘭特交易案轉戰籃網後，原被認為將在防守端帶給籃網比進攻端更大的幫助，不過在代表籃網出賽的第3場比賽就單場猛轟45分改寫生涯紀錄後，布里吉斯也持續在進攻端展現自己的天賦。

在今天出戰塞爾蒂克的比賽中，籃網上半場一度落後綠衫軍達到28分，不過下半場布里吉斯挺身而出下賽況風雲變色，他在後兩節拿下了17分，加上隊友的火力支援以及在防守端成功限制綠衫軍，最終反以10分差距逆轉勝出。

對於帶領球隊完成戲劇化逆轉秀，布里吉斯賽後說：「我認為我們在這幾場比賽中意識到，進攻不是我們真正的問題，但是我們的防守必須阻止得了對手，並且要一個接一個的維持下去。」

而這也是布里吉斯在近6場比賽中第3度砍破30分，已超越生涯前4.5個球季的總數，對於轉戰籃網後火力爆發，他則說：「我認為我是在一個好的時間點被交易，因為當太陽不斷有人受傷出局後，我不得不在進攻端扮演更具侵略性的角色，所以當我被交易時，我的進攻節奏是很好的，這也讓我充滿自信。」