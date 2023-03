NBA／戴維斯砍38分無用 灰狼攻勢均衡力退湖人

在詹姆斯(LeBron James)和羅素(D'Angelo Russell)都缺席的情況下,戴維斯雖然奮力飆進38分,但湖人第四節追分仍是功虧一簣,以102比110不敵灰狼。

灰狼在先前3連敗後,收下2連勝,加上快艇吞下5連敗,灰狼排名回到西區第7,與第6名的獨行俠僅有0.5場勝差;至於湖人則是停在西區第11,和前面的鵜鶘和爵士還有1場勝差。

靠著第三節團隊繳出57.9%的投籃命中率,灰狼從而取得領先優勢,甚至第四節一度拉開到14分差。湖人一波10比1攻勢,又燃起逆轉的希望,但灰狼也不甘示弱,愛德華(Anthony Edwards)和戈貝爾(Rudy Gobert)先後得手,沒有讓對手越雷池一步。終場前1分多鐘,康利(Mike Conley)連續拿下5分,也徹底摧毀湖人的反撲機會。

戈貝爾拿下22分14籃板3助攻2阻攻,愛德華命中5顆三分球,得到19分5籃板4抄截2阻攻;康利14分6籃板3助攻,替補的里德(Naz Reid)拿到15分8籃板2抄截,普林斯(Taurean Prince)13分4籃板4助攻。

湖人除了戴維斯外,也只有畢斯利(Malik Beasley)和華克(Lonnie Walker IV)得分超過兩位數。畢斯利獲得15分8籃板,華克10分5籃板,施羅德(Dennis Schroder)6分12助攻。

Conley.

Clutch.



Minnesota up 6 with 1 minute left on the NBA App: https://t.co/1pomQZMAZK pic.twitter.com/bn5NpAq4Yb