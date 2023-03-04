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NBA／戴維斯砍38分無用 灰狼攻勢均衡力退湖人

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
灰狼年輕新星愛德華。 法新社
灰狼年輕新星愛德華。 法新社

在詹姆斯（LeBron James）和羅素（D'Angelo Russell）都缺席的情況下，戴維斯雖然奮力飆進38分，但湖人第四節追分仍是功虧一簣，以102比110不敵灰狼。

灰狼在先前3連敗後，收下2連勝，加上快艇吞下5連敗，灰狼排名回到西區第7，與第6名的獨行俠僅有0.5場勝差；至於湖人則是停在西區第11，和前面的鵜鶘和爵士還有1場勝差。

靠著第三節團隊繳出57.9%的投籃命中率，灰狼從而取得領先優勢，甚至第四節一度拉開到14分差。湖人一波10比1攻勢，又燃起逆轉的希望，但灰狼也不甘示弱，愛德華（Anthony Edwards）和戈貝爾（Rudy Gobert）先後得手，沒有讓對手越雷池一步。終場前1分多鐘，康利（Mike Conley）連續拿下5分，也徹底摧毀湖人的反撲機會。

戈貝爾拿下22分14籃板3助攻2阻攻，愛德華命中5顆三分球，得到19分5籃板4抄截2阻攻；康利14分6籃板3助攻，替補的里德（Naz Reid）拿到15分8籃板2抄截，普林斯（Taurean Prince）13分4籃板4助攻。

湖人除了戴維斯外，也只有畢斯利（Malik Beasley）和華克（Lonnie Walker IV）得分超過兩位數。畢斯利獲得15分8籃板，華克10分5籃板，施羅德（Dennis Schroder）6分12助攻。

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