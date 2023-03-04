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NBA／加盟前兩戰都取勝 杜蘭特：我們團隊聯繫緊密

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
杜蘭特加入後太陽連續拿下勝利。 路透社
杜蘭特加入後太陽連續拿下勝利。 路透社

明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）在今天與公牛隊之戰單場拿下20分後，生涯總得分正式超越「大O」羅伯森（Oscar Robertson）躍居聯盟史上第13名，在代表太陽隊的第二場比賽就寫下生涯新里程碑，對於連續兩場比賽都帶領太陽取勝，杜蘭特也直言對於球隊的未來充滿期待。

杜蘭特在今天與公牛之戰出賽31分鐘就繳出20分、9籃板、6助攻的全能演出，不僅幫助太陽在首節就猛轟40分，下半場在球隊落後的情況下，他也加入防守行列讓公牛在下半場僅拿下40分，最終以21分差距勝出，代表太陽出賽的兩場比賽都拿下勝利。

除了杜蘭特外，太陽布克（Devin Booker）今天再度攻下35分，奧柯吉（Josh Okogie）也投進5顆三分球拿下25分，團隊進攻火力全開，杜蘭特說：「我們陣中有很多著名的球員，到目前為止他們已經在這個聯盟中做出很多貢獻，但這是關於我們作為一個團隊的事，我認為我們將會是一個聯繫緊密的球隊。」

杜蘭特也指出，自己目前仍還在摸索融入團隊的進攻方式，以及如何在攻守兩端都發揮作用，不過布克強調太陽距離季後賽開打仍有18場比賽，能利用這段時間來產生好的化學效應，「在季後賽開始前，我們還有18場比賽來尋找化學效應和學著溝通，我們接下來每一天都不會放鬆，每天都會進行長時間的訓練和檢視攻守兩端的計畫，這是我們已經做了好幾年的事情。」

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