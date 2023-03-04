NBA／墨瑞41分創生涯新高 老鷹新主帥收執教首勝

墨瑞（Dejounte Murray）今天22投17中包括三分球5投全中，狂轟41分6助攻5籃板，得分創下生涯新高，搭配楊恩（Trae Young）的11分11助攻7籃板，老鷹在主場以129比111力壓拓荒者，也幫助新主帥史奈德（Quin Snyder）贏得來到亞特蘭大的首勝。

根據統計，墨瑞成為史上首位單場至少得到40分5籃板5助攻5記三分球、且投籃命中率達75%兼三分球百分之百命中率的球員。

DEJOUNTE MURRAY NEW CAREER HIGH 🙌



🔥 41 PTS

🔥 6 AST

🔥 77% FG

🔥 55 FPTS@ATLHawks get the dub. #TrueToAtlanta pic.twitter.com/ZhkMqmel7m — NBA Fantasy (@NBAFantasy) March 4, 2023

「史奈德來到這裡就是為了奪勝的，」墨瑞賽後說，「他來就是為了讓球隊以正確的方式贏球，我們將會朝著對的方向前進。」

老鷹從開賽就搶得先機，全場一路領先，最多更拉開到23分差。除了雙衛的強勢演出外，杭特（De'Andre Hunter）獲得17分，卡佩拉（Clint Capela）11分12籃板。

「這場比賽展現很棒的團隊合作。我們還有很長的路要走，但這是很好的第一步。」史奈德說。老鷹目前取得32勝31敗，暫居東區第8，僅落後熱火0.5場?勝差，但距離第6名的籃網還有3場勝差，想追趕上仍得持續努力。

拓荒者陣中仍以里拉德（Damian Lillard）的33分8助攻表現最佳，瑞迪許（Cam Reddish）得到25分，葛蘭特（Jerami Grant）14分5籃板4助攻3阻攻2抄截。

談到對於「71分之男」里拉德的防守，史奈德也表示：「在比賽大多數時間裡，我們對他的防守表現還不錯。」