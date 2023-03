NBA／墨瑞41分創生涯新高 老鷹新主帥收執教首勝

墨瑞(Dejounte Murray)今天22投17中包括三分球5投全中,狂轟41分6助攻5籃板,得分創下生涯新高,搭配楊恩(Trae Young)的11分11助攻7籃板,老鷹在主場以129比111力壓拓荒者,也幫助新主帥史奈德(Quin Snyder)贏得來到亞特蘭大的首勝。

根據統計,墨瑞成為史上首位單場至少得到40分5籃板5助攻5記三分球、且投籃命中率達75%兼三分球百分之百命中率的球員。

DEJOUNTE MURRAY NEW CAREER HIGH 🙌



🔥 41 PTS

🔥 6 AST

🔥 77% FG

🔥 55 FPTS@ATLHawks get the dub. #TrueToAtlanta pic.twitter.com/ZhkMqmel7m