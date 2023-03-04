NBA／藍道轟逆轉致命三分球 尼克滅火勇奪8連勝

近況出色的紐約尼克隊在作客邁阿密的比賽中，儘管丟掉一度領先17分的優勢，第四節最後關頭陷入落後局面，但靠著藍道（Julius Randle）在剩下0.7秒時硬是起身出手命中石破天驚的逆轉致勝三分球，帶領球隊以122比120撲滅熱火。

尼克最近13戰奪下11勝，包括近期這波8連勝，累積38勝27敗，已經超越上季勝場數；尼克目前排名東區第5，仍落後前面的騎士1場勝差。

致勝功臣藍道在最後一擊的過程可說是跌跌撞撞，差點就掉球，但仍然在身體失去平衡之際還是轟進致命三分球。藍道此役25投16中包括砍進8顆三分球，追平生涯單場三分球紀錄，豪取43分9籃板3助攻，這是他本季第4次突破40分。

獲得2月東區最佳球員的布朗森（Jalen Brunson）拿到25分8助攻，奎克利（Immanuel Quickley）21分，巴瑞特（RJ Barrett）17分。尼克團隊命中率高達58%，且命中17顆三分球。

尼克連勝氣勢無法擋。 美聯社

熱火上半場防守全面崩盤，讓尼克狂砍71分之多，本身落後達15分；不過第三節赫洛（Tyler Herro）和阿德巴約（Bam Adebayo）聯手攻下23分，雙方差距逐漸縮小。

第四節中，熱火趁著尼克進攻完全停滯，發動一波9比0攻勢，取得1分超前。兩隊拉鋸到最後時刻，赫洛獨拿4分，讓熱火一度看見贏球希望，可惜最終仍是帶著遺憾吞下近7戰中的第6敗。

巴特勒（Jimmy Butler）獲得33分8籃板5助攻，赫洛29分8籃板6助攻，阿德巴約18分4籃板4助攻2阻攻。