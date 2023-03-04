NBA／布克、杜蘭特合砍55分 太陽末節爆發痛宰公牛

布克（Devin Booker）攻下35分6助攻5籃板，杜蘭特（Kevin Durant）10投7中獲得20分9籃板6助攻，加上奧柯吉（Josh Okogie）貢獻25分，太陽雖然上半場打完陷入落後局面，但仍挾著強勢火力逐步擊潰公牛防線，最後仍是在客場以125比104大勝公牛，收下2連勝。

挾著前一場輕取黃蜂的氣勢，布克甫開賽就火力全開豪取16分，奧柯吉也補上13分，帶動太陽取得40比29領先優勢。杜蘭特這一節拿到5分，這讓他生涯總得分正式超越傳奇球星「大O」羅伯森（Oscar Robertson），排名躍居史上第13。

不過太陽進入第二節突生亂流，拉文（Zach LaVine）和德羅展（DeMar DeRozan）聯手搶分，兩人合砍19分，公牛團隊命中率衝到57.9%，而籃網卻是大幅跌落，公牛一波猛烈攻勢，反而在半場結束後取得4分超前。

布克第三節再度發威，又是9投5中獨拿14分，搭配杜蘭特也進帳7分，太陽重新掌控局面，將領先優勢拿回手上；雖然公牛試圖在最後一節中搶攻，但保羅（Chris Paul）和布克聯手轟出一波18比2攻勢，雙方差距瞬間形成23分差。

除了3人得分超過20分外，保羅得到11分10助攻6籃板2抄截，李（Damion Lee）10分，艾頓（Deandre Ayton）7分3籃板。太陽團隊命中率正好達5成，總共轟進20顆三分球，足足比公牛多了13顆。

公牛進攻仍集中在三劍客身上，德羅展獲得31分6助攻，拉文27分4籃板4助攻，佛西維奇（Nikola Vucevic）13分9籃板3助攻。