NBA／傳老鷹神射手可能跳出合約 今夏投入自由市場
根據《HoopsHype》記者斯卡托（Michael Scotto）的報導，來自塞爾維亞的老鷹射手波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic），預計將會拒絕執行下一季價值1800萬美元的球員選項，投入自由市場爭取更好的合約報價。
斯卡托指出，儘管波格丹諾維奇本季面臨膝傷問題，同時也出現在交易流言之中，但他仍是老鷹陣中備受信任的重要射手。特別是在季中交易大限之前，傳出聯盟有一半的球隊都對波格丹諾維奇感興趣，某種程度將會增強其投入自由市場的自信。
波格丹諾維奇本季共出賽37場，場均上場時間為29.3分鐘，可以貢獻14.7分3.4籃板3助攻，三分球命中率達40.2%。
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