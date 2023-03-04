NBA／質疑「負荷管理」 喬治：反而讓球員更虛弱

「負荷管理」在近幾年成為聯盟的趨勢關鍵字，各隊為了保護旗下重要球員資產，紛紛採取避免密集出賽的輪休措施，以求持盈保泰，能夠在更重大的比賽中做出貢獻；聯盟同樣也透過賽程的調整安排和飛行距離等諸多方法，試圖去減輕球員的負擔。

當然，「負荷管理」的執行也引發不少討論。對喬治（Paul George）來說，他卻是認為球團和聯盟給了他們更多休息時間，反而是削弱了球員身體強度，導致傷病發生情況還是居高不下。

「我認為現在的球隊不太進行訓練。那種高強度的對抗訓練現在成了失傳的藝術。過往，你可能得在訓練過程中非常努力投入，然後才有上場機會，」喬治表示，「他們以為給了我們足夠的休息時間，這會幫助我們管理好自己的身體。但說真的，我覺得這樣反而是讓我們變得更虛弱了。」

先前灰狼新星愛德華（Anthony Edwards）在明星賽期間受訪時曾提到，自己其實不喜歡輪休這種事情，認為上場比賽就是球員的義務。「很多球員都在輪休，那可能是我唯一不喜歡的事情。就上場比賽吧。如果你只有70、80%的狀態，也是得出場。我不喜歡那些因輪休而缺席比賽的事情。」

儘管喬治提出了對於「負荷管理」的個人看法，但有關球員輪休、訓練強度和傷病發生比例乃至於球風打法變遷之間的因果關係，恐怕還有一段時間會持續爭論中。