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NBA／杜蘭特總得分超越「大O」 排名躍居史上第13
加盟太陽首次登場就開出紅盤的杜蘭特（Kevin Durant），今天和隊友前往芝加哥作客尋求連勝。杜蘭特首節拿下5分，這讓他生涯總得分累積達到26712分，正式超越傳奇球星「大O」羅伯森（Oscar Robertson），排名躍居史上第13。
KD rises up for the middy to pass Oscar Robertson for 13th on the all-time scoring list!— NBA (@NBA) March 4, 2023
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杜蘭特下一個超越目標將是「非洲天王」歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）的26946分，以他的場均得分來推算，不久之後將有望達標。
杜蘭特原本有機會在今年賽季直接挑戰到摩西馬龍（Moses Malone）的27409分和海斯（Elvin Hayes）的27313分，但由於先前因傷缺席多達20場比賽，挑戰這兩人大概只能等到明年賽季了。
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