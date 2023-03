NBA／杜蘭特總得分超越「大O」 排名躍居史上第13

加盟太陽首次登場就開出紅盤的杜蘭特(Kevin Durant),今天和隊友前往芝加哥作客尋求連勝。杜蘭特首節拿下5分,這讓他生涯總得分累積達到26712分,正式超越傳奇球星「大O」羅伯森(Oscar Robertson),排名躍居史上第13。

