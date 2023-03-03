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NBA／獨行俠雙星厄文、唐西奇太強 哈登：實在很難阻擋

聯合新聞網／ 綜合報導
厄文、唐西奇今日合砍82分。 美聯社
厄文、唐西奇今日合砍82分。 美聯社

獨行俠隊雙球星厄文（Kyrie Irving）與唐西奇（Luka Doncic），在今日面對76人隊比賽中合砍82分，不僅打破隊史紀錄，也擊碎了外界對雙人組的質疑。不僅如此，就連與其對陣的費城球星們也不禁讚嘆兩人配合。

雖在這場比賽中，安比德（Joel Embiid）、哈登（James Harden）、馬克西（Tyrese Maxey）都繳出優於平均得分，卻仍不敵可怕的厄文與唐西奇。對此，根據《ClutchPoints》報導，曾和厄文同隊的哈登不吝讚美他與唐西奇，「我想大家都看到了，兩個菁英組織得分手，一旦他們動起來，就很難讓他們放慢腳步。」

此外，哈登分享在場上感受，「他們出手並命中很多顆三分，當球隊狀況如此火燙，實在很難戰勝。」隊友哈里斯（Tobias Harris）也有相同看法，「球隊中有一個唐西奇這樣的魔術師已經夠難纏了，現在又多一個厄文。」同時讚揚雙人組以外的球員，「布拉克（Reggie Bullock）打了一場好比賽，其他球員也是。」

厄文和唐西奇均為聯盟頂尖得分手，前者在獨行俠出賽七場，場均24.7分；後者本季場均則高達33.2分。不過，即使算上今天，兩人合體至今仍輸多勝少，顯示這對雙人組還須磨合。

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