聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／獨行俠雙星厄文、唐西奇太強 哈登：實在很難阻擋
獨行俠隊雙球星厄文（Kyrie Irving）與唐西奇（Luka Doncic），在今日面對76人隊比賽中合砍82分，不僅打破隊史紀錄，也擊碎了外界對雙人組的質疑。不僅如此，就連與其對陣的費城球星們也不禁讚嘆兩人配合。
雖在這場比賽中，安比德（Joel Embiid）、哈登（James Harden）、馬克西（Tyrese Maxey）都繳出優於平均得分，卻仍不敵可怕的厄文與唐西奇。對此，根據《ClutchPoints》報導，曾和厄文同隊的哈登不吝讚美他與唐西奇，「我想大家都看到了，兩個菁英組織得分手，一旦他們動起來，就很難讓他們放慢腳步。」
此外，哈登分享在場上感受，「他們出手並命中很多顆三分，當球隊狀況如此火燙，實在很難戰勝。」隊友哈里斯（Tobias Harris）也有相同看法，「球隊中有一個唐西奇這樣的魔術師已經夠難纏了，現在又多一個厄文。」同時讚揚雙人組以外的球員，「布拉克（Reggie Bullock）打了一場好比賽，其他球員也是。」
厄文和唐西奇均為聯盟頂尖得分手，前者在獨行俠出賽七場，場均24.7分；後者本季場均則高達33.2分。不過，即使算上今天，兩人合體至今仍輸多勝少，顯示這對雙人組還須磨合。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言