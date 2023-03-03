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NBA／賽後又擁又抱！哈登、厄文上演大和解戲碼

聯合新聞網／ 綜合報導
哈登與厄文在賽後擁抱。 截自《Hoop Central》推特
哈登與厄文在賽後擁抱。 截自《Hoop Central》推特

在今日獨行俠對上76人隊比賽中，除了場上激烈戰況引人注目外，哈登（James Harden）和厄文（Kyrie Irving）之間的互動也成了另類焦點。

同為聯盟指標性明星後衛，哈登與厄文曾於布魯克林合體，與杜蘭特（Kevin Durant）組成聯盟聞風喪膽的三巨頭。當時，外界普遍看好這三個無解進攻機器，能為籃網隊帶來至少一座冠軍，沒想到第一年先因厄文和哈登傷勢，在西區第二輪飲恨敗給公鹿隊；第二年再因厄文個人因素缺賽，導致想要爭冠的哈登出走費城，更成為籃網解體主因之一。

有鑑於此，部分球迷猜測兩人之間存在疙瘩，沒想到，根據《Hoop Central》推特發布的影片，兩人不僅沒有心結，關係更是良好。在影片中，哈登先搭上正與哈里斯（Tobias Harris）交換球衣的厄文，後者隨即轉身與他進行一個相當熟練的招呼儀式，之後互相擁抱、在彼此耳邊低語，畫面看來相當溫馨。

儘管厄文場下行為備受爭議，但他在場上仍獲得同儕尊重。除了哈登外，厄文今日也和安比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）等人打招呼，顯示他廣闊的人脈。

在與哈登對陣後，厄文將在台北時間週一對上太陽隊，屆時將會是他和杜蘭特分開後的首次對決，大眾勢必也會聚焦於兩人互動。

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