NBA／讚厄文球風賞心悅目 唐西奇：樂於掏錢看他比賽

唐西奇（Luka Doncic）今天攻下42分12助攻4籃板，厄文（Kyrie Irving）也飆進40分6助攻4籃板，兩人合計44投28中，一共砍進13顆三分球，完全展現雙劍合璧的巨大威力，帶領獨行俠力壓來訪的76人大軍。

根據統計，這是獨行俠隊史首度出現同場兩人各破40分的紀錄；此外，唐西奇和厄文更成為NBA史上第一對在同場比賽中均得到40以上、且各自命中至少6記三分的搭檔組合。

值得一提的是，這還是唐西奇生涯至今隊友得分最高的一場比賽。

「自從季中交易來到球隊後，厄文表現一直都很好；和他一起打球真的很輕鬆，他在球場上帶給我很多幫助，他讓比賽變得更簡單。」唐西奇說。

「如果我必須要花錢去看某個人打球，那肯定是厄文。他的一些動作實在令人難以置信。」

儘管雙槍惺惺相惜，但擺在眼前的現實是，兩人合體後僅拿下1勝，呈現敗多於勝的狀態，也因此這場對76人的勝利，對球團無疑是一大鼓舞。

「我們之前有一些很難讓人接受的比賽，輸分都在2、3分之內；所以我們必須要更強勢地去終結比賽，這是我們應該吸取到的教訓。很高興我們今晚贏下了比賽。」厄文說。