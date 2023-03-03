NBA／太陽、獨行俠即將正面對決 厄文：期待和KD競爭

獨行俠與太陽即將在台灣時間3月6日凌晨2點碰頭，這是杜蘭特（Kevin Durant）與厄文（Kyrie Irving）離開籃網後首度對決，厄文今天受訪時也坦言非常期待這場對決。

厄文今天終於和唐西奇（Luka Doncic）連線成功，合砍82分級擊敗76人。厄文也談到獲勝的關鍵，「我們打出侵略性，並保持節奏。先前有些比賽只輸2、3分，所以我們吸取的教訓，強勢終結比賽，很開心今晚做到了。」

Luka and Kyrie went OFF in the Mavs W 🔥



Luka: 42 PTS, 4 REB, 12 AST, 7 3PM

Kyrie: 40 PTS, 4 REB, 6 AST, 6 3PM



The first pair of teammates in Mavs history to drop 40+ PTS in the same game. pic.twitter.com/XBXWeT4WzP — NBA (@NBA) March 3, 2023

談到下場比賽將面對太陽時，厄文表示，「對抗擁有杜蘭特的太陽令人相當興奮。他是我一生的兄弟，我期待我們能一起上場，進行友好的競爭。」

杜蘭特昨天傷癒復出攻下23分，狀態不俗。目前太陽以34勝29敗排名第4，獨行俠排名第6，落後太陽1.5場勝差，這場比賽對兩隊排名相當關鍵。