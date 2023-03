NBA／太陽、獨行俠即將正面對決 厄文：期待和KD競爭

獨行俠與太陽即將在台灣時間3月6日凌晨2點碰頭,這是杜蘭特(Kevin Durant)與厄文(Kyrie Irving)離開籃網後首度對決,厄文今天受訪時也坦言非常期待這場對決。

厄文今天終於和唐西奇(Luka Doncic)連線成功,合砍82分級擊敗76人。厄文也談到獲勝的關鍵,「我們打出侵略性,並保持節奏。先前有些比賽只輸2、3分,所以我們吸取的教訓,強勢終結比賽,很開心今晚做到了。」

Luka and Kyrie went OFF in the Mavs W 🔥



Luka: 42 PTS, 4 REB, 12 AST, 7 3PM

Kyrie: 40 PTS, 4 REB, 6 AST, 6 3PM



The first pair of teammates in Mavs history to drop 40+ PTS in the same game. pic.twitter.com/XBXWeT4WzP