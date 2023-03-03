NBA／第三節得分大爆發推動反擊 波爾：帶著侵略性打球
簽下破億美元合約後屢受質疑挑戰的波爾（Jordan Poole），在今天對西區強權快艇的比賽中，展現出屬於他的價值。
波爾全場轟進34分，其中22分出現在第三節，帶動勇士克服上半場的低迷，單節豪取42分，一舉逆轉快艇，並且取得大幅領先的優勢。
「我知道他們第三節碰到了犯規麻煩，我只是帶著侵略性打球，嘗試突破，試著為隊友們創造出手空間。我們打出一波高潮，隊友們也命中一些關鍵球。」波爾說。
Jordan Poole showed out in the Warriors W 🎯— NBA (@NBA) March 3, 2023
34 points
4 rebounds
3 assists
5 threes pic.twitter.com/p2FlAT3piO
勇士連兩戰都在落後情況下演出逆轉秀，其中第三節更累積81比33的巨大差距，再度擦亮「恐怖第三節」的招牌。
「教練團為我們制定很好的比賽計畫，球員也能充分執行這些戰術。我們在下半場的比賽打得很專注。」波爾說。
這是波爾本季第11次單場至少拿到30分，勇士取得8勝3敗的成績。顯然，波爾若能持續高檔火力輸出，對勇士的攻城掠地肯定起到巨大幫助。
談到近期這波4連勝，總教練柯爾（Steve Kerr）表示：「我們現在氣勢已經開始出來了，我認為我們找到了一些東西。這是我們打得最好的一個階段。大家都積極投入防守。」
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