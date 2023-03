NBA／第三節得分大爆發推動反擊 波爾：帶著侵略性打球

簽下破億美元合約後屢受質疑挑戰的波爾(Jordan Poole),在今天對西區強權快艇的比賽中,展現出屬於他的價值。

波爾全場轟進34分,其中22分出現在第三節,帶動勇士克服上半場的低迷,單節豪取42分,一舉逆轉快艇,並且取得大幅領先的優勢。

「我知道他們第三節碰到了犯規麻煩,我只是帶著侵略性打球,嘗試突破,試著為隊友們創造出手空間。我們打出一波高潮,隊友們也命中一些關鍵球。」波爾說。

Jordan Poole showed out in the Warriors W 🎯



34 points

4 rebounds

3 assists

5 threes pic.twitter.com/p2FlAT3piO