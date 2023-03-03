NBA／公鹿補強動作不停歇！ 傳將簽下老控衛德拉基奇

積極補強陣容的公鹿，除了在買斷市場收進行防守悍將克勞德（Jae Crowder），如今更傳出和36歲控衛老將德拉基奇（Goran Dragic）商討加盟事宜，預計雙方將會達成協議，進一步增強替補陣容深度。

德拉基奇是在去年休賽季加入公牛，累積出賽51場，平均得到6.4分2.7助攻1.4籃板，但受到膝傷影響，他在明星賽之後還沒有上場過。近日，公牛正式揮別德拉基奇，讓他成為自由球員。

公鹿在核心三劍客的基礎下，搭配雙長人洛培茲（Brook Lopez）和波提斯（Bobby Portis），建構一套攻守全面且穩定的主力陣容，之後板凳席將會有克勞德、英格斯（Joe Ingles）、馬修斯（Wesley Matthews）、德拉基奇等經驗豐富的老將，陣容深度又進一步升級。

除了這幾人外，公鹿前幾天也以一紙10天短約找來具外線投射能力的中鋒長人雷納德（Meyers Leonard）。

目前公鹿打出一波16連勝的強勢表現，追平隊史第3長連勝紀錄，持續朝18連勝和20連勝的紀錄邁進。