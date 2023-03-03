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NBA／「放投衛少」早就計畫好？ 格林：影響他的心態

聯合新聞網／ 綜合報導
格林(右)。 路透
格林(右)。 路透

勇士前鋒格林（Draymond Green）以出色的防守能力聞名，今天比賽防守快艇球星衛斯特布魯克（Russell Westbrook）時，使出「羞辱式防守」完全放投，賽後他也透露比賽前就計畫這麼做。

「這是比賽計畫。教練昨晚就跟我討論過了。顯然計畫奏效了，他投丟一些球，每個人都在批評他的投籃，這會大大影響他的心態。」格林說。

不過格林也為衛斯特布魯克說話，「其實他的投籃能力還可以，我記得好像33%左右，但這情況很難克服心中壓力，我認為我們的計畫成功了。」

衛斯特布魯克本季三分球命中率只有30.2%，不過值得一提的是，他在右側45度角的三分球命中率高達39.6%（48投19中），正好是他今天被放投的位置。

格林雖然啟用「放投」策略來對付衛斯特布魯克，但其實他上季季後賽在進攻端的消極表現一度也引發不少抨擊，同樣成為被對手「放投」的對象。

截自影片
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Draymond Green Russell Westbrook

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