NBA／「放投衛少」早就計畫好？ 格林：影響他的心態

勇士前鋒格林(Draymond Green)以出色的防守能力聞名,今天比賽防守快艇球星衛斯特布魯克(Russell Westbrook)時,使出「羞辱式防守」完全放投,賽後他也透露比賽前就計畫這麼做。

「這是比賽計畫。教練昨晚就跟我討論過了。顯然計畫奏效了,他投丟一些球,每個人都在批評他的投籃,這會大大影響他的心態。」格林說。

Draymond Green not even guarding Russell Westbrook 😳



Russ finished the 1st with 6 points and 3 assists.pic.twitter.com/6SYACLUuqX