NBA／格林「羞辱式防守」完全放投 衛少不敢出手惹球迷不滿

在今日勇士對上快艇隊比賽中,出現詭異的防守畫面,格林(Draymond Green)完全放投衛斯布魯克(Russell Westbrook),影片在推特上延燒,成了球迷討論話題。

衛斯布魯克被爵士隊買斷後,選擇加入另一隻洛杉磯球隊,雖然他的到來為快艇帶來後衛戰力,但缺乏投射的缺點仍存在。作為勇士防守中樞,以及曾經的最佳防守球員,格林顯然知道這點,在賽中為這名快艇新援祭出了羞辱式策略--「完全放投」!

從推特影片可以看出,當衛斯布魯克站在三分線時,對位的格林不僅不接近防守,更一路退至油漆區,給予對方「海一樣的空檔」,甚至指示隊友「讓他投」。面對如此情況,衛斯布魯克並沒有出手,而是選擇停球,找尋傳球機會。

Draymond Green not even guarding Russell Westbrook 😳



Russ finished the 1st with 6 points and 3 assists.pic.twitter.com/6SYACLUuqX