NBA／格林「羞辱式防守」完全放投 衛少不敢出手惹球迷不滿

在今日勇士對上快艇隊比賽中，出現詭異的防守畫面，格林（Draymond Green）完全放投衛斯布魯克（Russell Westbrook），影片在推特上延燒，成了球迷討論話題。

衛斯布魯克被爵士隊買斷後，選擇加入另一隻洛杉磯球隊，雖然他的到來為快艇帶來後衛戰力，但缺乏投射的缺點仍存在。作為勇士防守中樞，以及曾經的最佳防守球員，格林顯然知道這點，在賽中為這名快艇新援祭出了羞辱式策略--「完全放投」！

從推特影片可以看出，當衛斯布魯克站在三分線時，對位的格林不僅不接近防守，更一路退至油漆區，給予對方「海一樣的空檔」，甚至指示隊友「讓他投」。面對如此情況，衛斯布魯克並沒有出手，而是選擇停球，找尋傳球機會。

Draymond Green not even guarding Russell Westbrook 😳



Russ finished the 1st with 6 points and 3 assists.pic.twitter.com/6SYACLUuqX — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) March 3, 2023

影片隨後在推特瘋傳，引發眾多球迷質疑，「不敢相信衛斯布魯克、隊友、教練讓這種事發生，他必須出手或者被板凳。」、「從沒看過後衛被這樣放投。」、「有關衛少以後也不會在這種空檔出手這件事很瘋狂，這兄弟的信心已經不見了。」不過，也有球迷站在衛少這邊，質疑格林的動作已違反「防守三秒」。

衛斯布魯克生涯三分命中率僅三成出頭，過往效力湖人隊時，也曾因跳投不中而招致主場球迷噓聲，如今他仍處洛杉磯鎂光燈下，投籃表現勢必持續遭檢視。