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NBA／馬刺新秀首度雙十 助教：波總允許自由發揮

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
樂透新秀索漢轟炸籃框。 美聯社
樂透新秀索漢轟炸籃框。 美聯社

前一場才在鹽湖城終結隊史最差16連敗紀錄後，馬刺今天在主場面對沒有哈利伯頓（Tyrese Haliburton）壓陣的溜馬，首輪樂透新秀索漢（Jeremy Sochan）攻下22分13籃板，完成生涯首度雙十，幫助馬刺以110比99擊退溜馬，取得2連勝。

這場比賽馬刺主帥波波維奇（Gregg Popovich）和首席助教布朗（Brett Brown）皆因非新冠疾病缺席，改由助理教練強森（Mitch Johnson）暫時代理。

談到索漢的發揮，強森賽後稱讚道：「你能看到索漢在本季比賽中注入了自己的意志。他很有天賦，波波維奇也為他大開綠燈，允許他能在場上自由發揮。」

而對於自己的表現，索漢則認為：「我以自己在場上的掩護和拚搶卡位為傲；你必須要去做那些能幫助球隊贏球的小事。」

除了索漢的雙時表現外，柯林斯（Zach Collins）得到18分6籃板5助攻2 阻攻，葛拉罕（Devonte' Graham）18分6籃板4助攻；先前因左膝關節鏡手術缺戰25場的瓦賽爾（Devin Vassell），此役復出就拿到18分。

「很高興看到瓦賽爾回到場上。你必須要稱讚醫療團隊，他們幫助瓦賽爾做好了回歸球場的準備。」強森說。

溜馬此戰以希爾德（Buddy Hield）的27分為最高，透納（Myles Turner）14分4助攻，（Buddy Hield）18分9籃板。

在輸掉這場比賽後，溜馬與公牛的勝差擴大到1.5場，也落後第10名的巫師3場勝差，想爭取附加賽的可能性也愈來愈小了。

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