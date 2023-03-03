NBA／庫茲瑪30分領軍 終結暴龍作客華盛頓6連勝

戰績相仿的暴龍隊和巫師隊在華盛頓正面交鋒，儘管暴龍先發5人得分均達雙位數，但巫師靠著更出色的進攻表現和外線發揮，在大半比賽中掌控優勢，進入第四節更是一度拉開19分差，終場以119比108拿下2連勝。

根據統計，這是巫師自2018年2月以來首度在主場例行賽擊敗暴龍，終結對手作客首都的6連勝。

巫師此戰透過30次助攻命中43球，三分命中率46.7%，遠勝過暴龍的27.3%；且在快攻得分方面，巫師也以16比4取得領先。「我們今晚在某些方面缺乏執行力；進攻端的表現很不理想。」

Kyle Kuzma dropped 3️⃣0️⃣ in the @WashWizards win!



30 PTS

5 REB

5 AST

4 3PM

43.5 FPTS#DCAboveAll pic.twitter.com/OH5GCmPtr2 — NBA Fantasy (@NBAFantasy) March 3, 2023

巫師在2連勝之後，戰績來到31勝33敗，暴龍則是30勝32敗，分居東區第9、10名，雙方並無勝差，只有些微勝率差距。

庫茲瑪（Kyle Kuzma）攻下30分5籃板5助攻，本季他在總得分和三分球命中率皆領先全隊；波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）拿到25分5籃板2阻攻。葛佛（Daniel Gafford）18分，比爾（Bradley Beal）15分5籃板5助攻。

暴龍陣中以阿努諾比（OG Anunoby）的26分為最高，伯爾特（Jakob Poeltl）23分13籃板4助攻3抄截2阻攻，席亞康（Pascal Siakam）13分11籃板6助攻；范弗利特（Fred VanVleet）和巴恩斯（Scottie Barnes）各拿到14分。