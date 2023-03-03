NBA／唐西奇、厄文各破40分力壓76人 創隊史首見紀錄

獨行俠隊雙星唐西奇（Luka Doncic）和厄文（Kyrie Irving）在今天主場迎戰76人隊的硬仗中，終於發揮合體巨大威力！

唐西奇全場轟進42分12助攻4籃板，厄文也飆進40分6助攻4籃板，兩人第四節合拿18分，奮力擋下對手的強勢反擊，率領獨行俠以133比126擊退76人，中止2連敗。

這場比賽唐西奇22投13中包括砍進7記三分球，厄文則是22投15中，三分球更是8投6中，兩人展現驚人的得分連線。根據統計，這是獨行俠隊史首度出現同場兩人各破40分的表現。

Luka and Kyrie went OFF in the Mavs W 🔥



Luka: 42 PTS, 4 REB, 12 AST, 7 3PM

Kyrie: 40 PTS, 4 REB, 6 AST, 6 3PM



The first pair of teammates in Mavs history to drop 40+ PTS in the same game. pic.twitter.com/XBXWeT4WzP — NBA (@NBA) 2023年3月3日

上半場比賽雙方巨頭大對決，安比德（Joel Embiid）和哈登（James Harden）聯手得到36分，唐西奇和厄文更是拿到45分，即便76人團隊命中率62.2%優於獨行俠的55.6%，但後者三分球命中數多出一倍，也讓他們在砲火四射的半場比賽取得4分領先。

不過進入第三節後，獨行俠火力更加旺盛，唐西奇、厄文又合力拿下19分，布拉克（Reggie Bullock）三分球彈無虛發也進帳9分，獨行俠單節轟出39比24的猛烈攻勢，導致三節打完後，兩隊差距已經擴大到19分差。

眼看球隊兵敗如山倒，馬克西（Tyrese Maxey）在第四節吹響反攻號角，個人獨拿17分，幫助球隊一下子將比分縮小到僅有4分差，也讓獨行俠屢被逆轉的陰影再度浮現。危急時刻，厄文和唐西奇接連出擊，殺出一波14比4的攻勢，重新拉開兩位數分差，確保勝利到手。

除了雙星外，布拉克砍進5顆三分球，得到15分，伍德（Christian Wood）10分。獨行俠團隊轟進25顆三分球，可說是重創76人防線。

安比德此役21投13中包括13罰9中，獨拿35分8籃板；哈登得到27分13助攻4籃板，馬克西則是進帳29分。

這場比賽是唐西奇和厄文搭檔之後的第2勝，累積2勝5敗，球隊藉著這一勝，排名回到西區前6。