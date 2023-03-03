NBA／皮朋火辣前妻搭上喬丹兒子 女方：已獲對方家長認可

明星前鋒皮朋（Scottie Pippen）職業生涯輔佐喬丹（Michael Jordan）拿下多座冠軍，並被冠上「天下第二人」綽號。沒想到，他的火辣前妻拉莎（Larsa Pippen）卻與喬丹兒子馬克斯（Marcus Jordan）相戀，且根據前者近日所述，她已獲得喬丹家族認可。

雖然從去年九月起便出現在多張合影，但兩人在一月才正式公布戀情。對此，拉莎在《Tamron Hall Show》中表示，儘管雙方家人頗有淵源，但她和馬克斯是在四年前一場派對中才相遇，並建立友誼，「我們有很多共同朋友，所以其實算是處在同一個圈子中。」並且強調他們之間「有很多相似處」。

另外，當被問到是否已和喬丹以及其前妻華妮塔（Juanita Vanoy）接觸時，拉莎也承認：「我最近有和他們一起出遊，甚至一起度過了整個假日。」並補充：「我覺得我和馬克斯在一個很好的情況，我們在一起時感動彼此並感到開心，我認為這是最重要的事情。」

Michael Jordan’s son really locked down Scotty Pippen’s ex-wife Larsa Pippen 👀❤️ pic.twitter.com/vQvV2UEI0c — Daily Loud (@DailyLoud) 2023年1月30日

拉莎現年48歲，與32歲的馬克斯相差16歲，但前者明顯不擔心談「姊弟戀」，「我曾和很多比我年長不少的男生約會。」並拿前夫皮朋作為例子，「他比我大了十歲。」

拉莎現年48歲，與32歲的馬克斯相差16歲。 截圖自推特

事實上這並非拉莎首次躍上媒體版面，過去也曾傳出他與湖人隊後衛畢斯利（Malik Beasley）的誹聞，這位洛杉磯新援現在甚至與拉莎的兒子，小皮朋（Scotty Pippen Jr）成為隊友。