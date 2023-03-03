NBA／約柯奇場均大三元無法擋 強勢連莊單月最佳球員

NBA官方公佈2月份東西區最佳球員，金塊隊當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic）以強勢數據和球隊戰績表現，連續兩個月取得這項榮譽；而本季轉戰紐約後持續高檔演出的布朗森（Jalen Brunson），則是幫助尼克隊持續高歌前進，生涯首度贏得單月最佳。

約柯奇在2月份繳出場均22.6分14.2籃板10.2助攻的大三元成績，幫助金塊取得9勝3敗，持續穩坐西區龍頭之位；據統計，約柯奇在2月份的籃板、助攻、雙十次數、大三元、正負值均居聯盟第一。約柯奇生涯6次獲選單月最佳球員，寫下金塊隊史紀錄。

約柯奇打到目前為止仍維持場均大三元表現，搭配金塊有機會挑戰隊史單季最多勝紀錄，這讓他極有可能連續3年贏得年度MVP。

布朗森在2月場均可以攻下27.3分6助攻4.3籃板，協助尼克拿下9勝2敗的成績，在東區僅次於不敗之身的公鹿，其中在布朗森出賽的10場比賽中，尼克獲得8勝2敗。

在布朗森的強勢發揮下，尼克排名已經挺進到東區第5。