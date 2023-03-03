NBA／詹姆斯右腳肌腱受傷 預計3周後重新評估

上週日對獨行俠一戰傷到右腳的湖人隊當家球星詹姆斯（LeBron James），原本預估要在2週之後重新評估傷勢，如今情況顯然更嚴重一些，根據湖人官方的聲明指出，詹姆斯確認右腳肌腱受傷，將在3週之後再次評估傷勢。

目前可以確定的是，詹姆斯的右腳無需接受手術治療。知名記者海恩斯（Chris Haynes）在節目中表示：「如果真的有必要，詹姆斯現在還是能帶傷上場打球，但那樣的話風險實在太大了。他右腳的疼痛感非常強烈，湖人需要不斷贏球為他爭取恢復的時間。」

先前報導也曾透露，詹姆斯的恢復狀況很可能會跟湖人的戰績連動。當時的說法是，詹姆斯預估會缺席2到3週的時間。

湖人近期打出7戰5勝的成績，加上西區幾支競爭對手的連敗出現，使得球隊排名已經從原本的13名提升到第11名，距離前面的鵜鶘1場勝差，有機會搶進附加賽資格。