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UBA／對手都喊沒轍！林信寬狂轟49分破健行不敗之身

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
林信寬狂轟生涯新高49分，外線進球後比出慶祝手勢。圖／大專體總提供
林信寬狂轟生涯新高49分，外線進球後比出慶祝手勢。圖／大專體總提供

上半場就轟下24分，台師大核心林信寬下半場持續飆分，光第三節他就再進帳18分，最終打滿全場攻下生涯新高49分，率隊以87：78破了健行科大複賽不敗之身，搶下前進小巨蛋的重要第3勝。

林信寬今天火力全開，第一節得分就達兩位數，半場轟24分，第三節前兩次外線出手再命中，分數已累積到30分，4分26秒林信寬再飆三分球，加上魏芃禾快攻放進壓哨球，台師大單節打出27：14猛攻，帶著69：52優勢進入決勝節。

第四節林信寬首度得分讓台師大領先達74：54，健行雖靠黃信翔外線追分，兩度追到6分差，但，健行68：79，3分10秒高錦瑋進球後71：79，一度追到79：73，但魏芃禾連飆2記關鍵外線，包括最後46.7秒拉高弧度的外線出手，助台師大頂住反撲，賞給健行111學年富邦人壽UBA公開男一級8強複賽首敗。

林信寬隊友彭柏樺今年預賽飆出51分，創下UBA和SBL完整切割後公開男一級的最高得分紀錄，林信寬讀秒階段的外線出手差點寫下新猷，但球

彈框而出，他開玩笑說：「就是知道（紀錄）才出手。」雖和紀錄擦身而過，他強調團隊成績更重要，今天飆分奪勝雖開心，重點仍是複賽最後2戰打下勝利。

111學年林信寬已經兩度攻下34分，今天狂飆9記三分球推高個人新高，他笑說是平時苦練成果慢慢展現，幸運女神也有加持，「團隊本來就有動位投籃訓練，我還會自己加強，遠距離三分也會練。」

林信寬今天許多進球是在對位情況下，健行教頭劉孟竹苦笑說，子弟兵已經守到仍被投進，真的「沒輒」，「信寬今天真的完全打開，台師大打出一場高水準的比賽。」且健行大將丁冠皓第一節就成傷兵，左手中指和無名指連結處撕裂傷，讓健行調度大亂。

不只健行教頭稱讚，台師大教練李秉鴻提到林信寬也是大喊「就很強啊」、「打得很好」，「大秉」教練也提到，林信寬光是在場上就有穩定軍心效果，不過今天打滿40分鐘下，後續狀況的確有下滑，如何調度也是自己課題。

林信寬（左）上演飆分秀，下場時和隊友林韋愷慶祝。圖／大專體總提供
林信寬（左）上演飆分秀，下場時和隊友林韋愷慶祝。圖／大專體總提供
林信寬狂轟生涯新高49分。圖／大專體總提供
林信寬狂轟生涯新高49分。圖／大專體總提供
林信寬狂轟生涯新高49分，外線進球後比出慶祝手勢。圖／大專體總提供
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