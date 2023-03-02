NBA／老將塔克自曝轉戰76人原因 坦言不想離開熱火
76人老將塔克（PJ Tucker）去年幫助熱火打進東區決賽，休賽季卻簽下3年3320萬美元的合約轉戰76人。他接受訪問時坦言，自己想與熱火續約，但絕不接受低於自己價值的合約。
塔克接受《邁阿密先驅報》記者安東尼姜（Anthony Chiang）採訪時表示，「我不想離開熱火。但當時熱火想放慢談判節奏，且只開出3年2650萬美元，我認為自己該拿到全額中產，因此選擇加盟76人。」
塔克擁有出色的底角三分球能力，加上強硬的防守態度，讓他在自由市場仍相當搶手。塔克強調自己理解熱火球團的想法，「開合約給37歲老將可能會卡死薪資空間，後續也無法與年輕前鋒馬丁（Caleb Martin）續約。」
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