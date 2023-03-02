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NBA／泰托姆41分助陣 塞爾蒂克力擒騎士

中央社／ 波士頓1日綜合外電報導
泰托姆(中)。 法新社
泰托姆(中)。 法新社

美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克今天對決克里夫蘭騎士，塞爾蒂克球星泰托姆（Jayson Tatum）在關鍵的第3節得到18分、全場攻下41分，率隊以117比113分擊敗騎士。

泰托姆說：「我自認從未花時間認真思考我的處境或我做了什麼事。時間真的過得很快，這已是我的第6個賽季。我馬上就要25歲了，我只想享受當下，保持現狀。」

泰托姆這場比賽除了攻下41分，還有11籃板和8助攻，率塞爾蒂克在本賽季對騎士的3場比賽中拿下首勝。憑著這場他職業生涯的第20場得分至少40分比賽，24歲的塔特姆在NBA史上25歲以下球員的得分榜上超過密爾瓦基公鹿「字母哥」安戴托昆波（GiannisAntetokounmpo），躍居第7。

泰托姆技壓同樣參加明星賽的騎士球星密契爾（Donovan Mitchell），米契爾在這場比賽拿下44分，雖然在第3節摔倒但沒有受傷。

塞爾蒂克其他球員表現方面，霍福德（AlHorford）拿下23分和11籃板；布朗（Jaylen Brown）包辦16分。

騎士本賽季客場戰績降到13勝19敗，對陣勝率5成以上球隊的戰績下滑到19勝12敗。賈蘭德（DariusGarland）此役為騎士貢獻29分和9助攻。

騎士教頭畢比克斯達夫（J.B. Bickerstaff）說：「塔特姆是一位了不起的球員，布朗則是一位知道如何讓你付出代價的球員。」

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