NBA／自認不是當一哥的料 喬治：我能和任何人搭配

快艇球星喬治（Paul George）過去以當家球星的身分，率領溜馬大戰由詹姆斯（LeBron James）領軍的熱火，令不少球迷印象深刻。不過他近期受訪時卻坦言自己不是一哥的料，在一支冠軍隊只能做副手。

2013-14年賽季喬治率領溜馬隊拿下第一種子，打進季後賽，可惜最終在東區決賽遭熱火淘汰。隨後喬治還在奧運會訓練期間經歷嚴重傷勢，這樣的生涯軌跡，讓他意識到無法單獨拿下總冠軍。

喬治在節目受訪時表示，「我知道為了獲勝並實現目標，自己一人無法做到。我能和隊上最強的球員一起飆分，但如果我想贏下冠軍，就不能這麼做。我能和任何人搭配，並適應副手的角色，這才是我最驕傲的能力。」

喬治在雷霆隊與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）合作，離冠軍有段距離。2019-2020年休賽季他透過交易轉戰快艇，與總決賽MVP雷納德（Kawhi Leonard）聯手，從此他被外界視為快艇二哥，但過去3季別說冠軍，連總決賽的地板都尚未摸到。

今年快艇又透過交易大肆補強，喬治還招募衛斯特布魯克透過買斷合約加盟快艇。不過衛斯特布魯克加盟後，快艇陷入3連敗，目前33勝31敗排在西區第6。